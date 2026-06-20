به گزارش خبرگزاری مهر، متین حسینی فصل آینده در لیگ ایتالیا و برای باشگاه پروجا به میدان خواهد رفت و بدون شک درخشش در تیم ملی والیبال ایران میتواند مسیر او را برای کسب جایگاهی مناسب در یکی از قدرتمندترین تیمهای اروپا هموارتر کند. حالا شانس به ستاره جوان والیبال ایران رو کرده و باید دید او تا چه اندازه از این فرصت ارزشمند بهره خواهد برد.
سید متین حسینی برای هفته دوم لیگ ملتها دعوت شد و پیاتزا فرصت ارزشمندی در اختیار ستاره جوان والیبال ایران قرار داده تا تواناییهای خود را در سطح نخست جهان به نمایش بگذارد.
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