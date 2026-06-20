پروژه تحول والیبال بانوان به ایستگاه موفقیت رسیده است؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال زنان ایران رقابتهای کاپ آسیا را با رتبه هفتمی به پایان رساند؛ جایگاهی که اگرچه در ظاهر قابل قبول به نظر میرسد، اما با توجه به اهداف ترسیمشده برای این تیم، بحثهای مختلفی را درباره میزان موفقیت برنامههای فنی این تیم در دو سال اخیر به وجود آورده است. با پایان یافتن مسابقات کاپ آسیا، تیم ملی والیبال زنان ایران در رده هفتم جدول نهایی قرار گرفت. این نتیجه در شرایطی به دست آمد که چند سالی است فدراسیون والیبال پروژهای بلندمدت را برای ارتقای سطح تیم زنان آغاز کرده و سرمایهگذاری قابل توجهی روی این بخش انجام داده است.
نقطه آغاز این برنامه به جذب «لی دو هی» سرمربی کرهای بازمیگردد؛ مربیای که با حمایت طرح توسعه فدراسیون جهانی والیبال هدایت تیم ملی را برعهده گرفت. از همان ابتدا نیز هدفگذاری مشخصی برای آینده تیم ترسیم شد؛ جوانگرایی، افزایش تجربه بینالمللی بازیکنان و حرکت به سمت حضور در لیگ ملتهای والیبال زنان در سال ۲۰۲۸. در طول این مدت، تیم ملی فرصتهای متعددی برای آمادهسازی در اختیار داشت. برگزاری اردوهای طولانی مدت، حضور در تورنمنتهای منطقهای و همچنین شرکت نماینده ایران با نام مهرگان نور در لیگ قهرمانان آسیا، بخشی از برنامههایی بود که برای افزایش تجربه و ارتقای توان فنی بازیکنان اجرا شد.
با این حال، نتیجه نهایی کاپ آسیا این پرسش را مطرح کرده است که دستاورد واقعی تیم ملی والیبال زنان تا چه اندازه بوده است؟ برخی معتقدند رتبه هفتمی نمیتواند به تنهایی معیار موفقیت یا ناکامی باشد و باید کیفیت بازیها، روند رشد بازیکنان و عملکرد تیم در دیدارهای مهم را بررسی کرد. در مقابل، برخی دیگر بر این باورند که وقتی از یک مربی خارجی استفاده میشود، انتظار میرود تفاوت محسوسی در نتایج و سطح فنی تیم مشاهده شود.
بحث عملکرد تیم ملی والیبال زنان و کسب عنوان هفتمی در مسابقات کاپ آسیا زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که به این نکته توجه کنیم که بدانیم تیمهای قدرتمندی مثل ژاپن و چین در این دوره حضور نداشتند و به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند ارزیابی جایگاه هفتم باید با در نظر گرفتن شرایط کلی مسابقات انجام شود. ضمن اینکه نتایج این رقابتها برای آینده تیم ملی نیز اهمیت ویژهای داشت. کمیته ملی المپیک پیش از آغاز مسابقات اعلام کرده بود که عملکرد بانوان والیبالیست در کاپ آسیا یکی از معیارهای اصلی برای تصمیمگیری درباره حضور این تیم در بازیهای آسیایی ناگویا خواهد بود. در نهایت، عملکرد تیم ملی نتوانست نظر مسئولان را جلب کند.
مهدی علینژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک، پس از پایان مسابقات اعلام کرد نتایج به دست آمده رضایتبخش نبوده و به همین دلیل تیم ملی والیبال زنان ایران در فهرست اعزامی بازیهای آسیایی ناگویا قرار نخواهد گرفت.در حال حاضر مهمترین موضوع، بررسی دقیق مسیر طی شده در دو سال گذشته است؛ اینکه برنامههای اجرا شده تا چه اندازه به رشد واقعی والیبال زنان کشور کمک کردهاند و آیا تیم ملی در مسیر رسیدن به اهداف بلندمدت خود قرار دارد یا نیازمند بازنگری در برخی تصمیمات و سیاستهای فنی است.
نظر شما