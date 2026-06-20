والیبال نشسته به دنبال سومین حریف تدارکاتی پیش از مسابقات جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال نشسته که با معضل عدم دیدار تدارکاتی مواجه است، رایزنی هایی داشته تا پیش از رقابت های قهرمانی جهان بتواند با دو تیم آلمان و برزیل دیدار کند.

این رایزنی ها توسط هادی رضایی و به صورت مستقیم با مربیان آلمان و برزیل که خود از تیم های شرکت کننده در مسابقات قهرمانی جهان هستند، انجام شده است.

بر این اساس، تیم ملی والیبال نشسته ۳ روز زودتر عازم محل برگزاری رقابت های قهرمانی جهان در هانگژو چین می شود تا برگزارکننده دیدار تدارکاتی با این تیم ها باشد.

در عین حال رایزنی هایی با قزاقستان و مصر هم در حال انجام است تا یکی از این دو تیم هم سومین حریف تیم ملی والیبال نشسته شوند اینگونه که بازیکنان این تیم، طی سه روز اقامتی که پیش از مسابقات در هانگژو خواهند داشت، هر روز برگزارکننده یک دیدار تدارکاتی باشند.

هادی رضایی سرمربی تیم ملی والیبال نشسته در گفتگو با خبرنگار مهر این موضوع را اعلام کرد. وی که به عنوان مشاور فنی در کادر فنی تیم ملی زنان هم حضور دارد، همچنین گفت که رایزنی هایی هم در حال انجام است تا این تیم هم پیش از مسابقات قهرمانی جهان بتواند در چین دیدار یا دیدارهای تدارکاتی داشته باشد.

رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی جهان ۱۹ تا ۲۶ تیر ماه به میزبانی چین و در شهر هانگژو برگزار می‌شود. برای حضور در این رقابت ها، تیم های ملی مردان و زنان ایران طی سال جاری ۳ مرحله اردوی آماده سازی پشت سر گذاشته اند و بازیکنان هر دو تیم در اردوی چهارم به سر می برند.

اردوی چهارم تیم های ملی والیبال مردان و زنان به ترتیب با حضور ۱۷ و ۱۴ بازیکن در جریان است. به گفته رضایی، ترکیب جهانی و ۱۲ نفره هر دو تیم مشخص شده است با این حال اردوی پنجم هم با حضور همین تعداد اردونشین برگزار می شود چراکه این اردوها همزمان ملاکی برای ارزیابی وضعیت بازیکنان جهت شرکت در بازی های پاراآسیایی هم به حساب می آید.

اردوی چهارم تیم های ملی والیبال نشسته مردان و زنان تا ۳۱ خرداد ادامه خواهد داشت. اردوی پنجم از ۸ تیر آغاز می شود و تا ۱۴ یا ۱۵ تیر که زمان اعزام است، ادامه خواهد داشت.

رقابت های والیبال نشسته قهرمانی جهان در هر یک از بخش های مردان و زنان با حضور ۱۶ تیم برگزار می شود. بر اساس قرعه کشی انجام شده، تیم ملی مردان ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در گروه D با بوسنی، لهستان و ژاپن همگروه است. تیم ملی زنان ایران هم در گروه A در کنار چین، کنیا و روآندا قرار گرفته است.

فینالیست های این دوره مسابقات در هر دو بخش مردان و زنان صاحب سهمیه بازی های پارالمپیک لس آنجلس می شوند.