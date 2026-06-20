قطر پاسور والیبال ایران: نقاط قوت تیم ملی را تقویت کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، علی حاجی‌پور پس از شروع تمرینات تیم ملی در اردوی برون مرزی بلگراد، اظهار داشت: حریفان ایران در هفته دوم لیگ ملت‌ها حریفان قدرتمندی هستند. قطعا تیم‌ها با آمادگی بیشتر و مهره‌های بهتر در هفته دوم به میدان می‌روند.

وی با بیان این‌که تیم ایران نیز تیم دست و پا بسته‌ای نیست، تصریح کرد: ضعف‌های خود را شناسایی کردیم و با تمرین آن‌ها را برطرف خواهیم کرد تا با آمادگی کامل در هفته دوم در مسابقات شرکت کنیم.

قطر پاسور تیم ملی والیبال ایران، ادامه داد: ان‌شاءالله هفته دوم را با قدرت بیشتری نسبت به هفته اول شروع کنیم. تمرینات بلگراد بیشتر متمرکز برای برطرف کردن ضعف‌ها است باید مواردی که می‌توانستیم بهتر عمل کنیم و نکردیم، بهبود ببخشیم. طبیعی است که نقاط قوت تیم ایران را نیز برای هفته دوم ارتقاء دهیم.

هفته دوم لیگ ملت‌ها از سوم تا هفتم تیرماه در شهرهای اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) پیگیری می‌شود و تیم ملی والیبال ایران در شهر اورلئان به ترتیب به مصاف فرانسه (سوم تیر)، آمریکا (چهارم تیر)، ژاپن (پنجم تیر) و کوبا (هفتم تیر) می‌رو