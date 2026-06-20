به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات والیبال ساحلی تور آزاد آسیایی یون یانگ که از روز پنج شنبه ۲۸ خرداد با حضور ۲۴ تیم آغاز شده است، ظهر امروز با دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی پیگیری شد. دو تیم ایران در این مرحله از ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه به مصاف یکدیگر رفتند و تیم الف ایران با شکست دو بر یک تیم دوم به مرحله بعد صعود کرد. عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی در ست نخست این دیدار ۲۱ بر ۱۶ به پیروزی رسیدند اما در دو ست بعدی با امتیازهای ۲۱ بر ۱۸ و ۱۵ بر ۱۰ نتیجه را واگذار کردند تا از دور مسابقات حذف شوند.
مرحله نیمهنهایی تور والیبال ساحلی آزاد یون یانگ فردا (یکشنبه ۳۱ خرداد) پیگیری می شود و تیم ملی ایران یک به مصاف چین یک (Wang Y. W./DU Hongjun) میزبان این مسابقات میرود. رحمان رئوفی و عبدالرئوف بستگانی به عنوان مربی ملی پوشان کشورمان را در این رقابتها همراهی می کنند و حسن بازدرهوا داور اعزامی ایران در تور آزاد آسیایی یون یانگ است.
ملی پوشان ایران بعد از این رقابتها در تور والیبال ساحلی فوچرز ۲۰۲۶ شیائوشان در هانگژو شرکت میکنند که از چهارم تا هشتم تیرماه پیگیری میشود.
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