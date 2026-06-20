به گزارش خبرنگار مهر ، محمد جعفر عبداللهی عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و گرامیداشت یاد امام شهید، شهدا و آیت‌الله دکتر بهشتی، با اشاره به شعار هفته قوه قضاییه با عنوان «سربازان عدالت، همگام با مردم» اظهار کرد: دستگاه قضایی استان در شرایط مختلف با تمام ظرفیت به ارائه خدمات ادامه داده است.

وی با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با حوادث و ناآرامی‌های سال ۱۴۰۴ گفت: در مجموع ۹۳۹ پرونده در این حوزه در استان تشکیل شد که از این تعداد تاکنون ۷۱ درصد در دادسرا منجر به صدور کیفرخواست و ۸۲ درصد در محاکم منتهی به صدور رأی شده است.

عبداللهی با بیان اینکه روند رسیدگی به پرونده‌ها به صورت مستمر ادامه دارد، افزود: هر روز پرونده‌های جدیدی ثبت می‌شود و همین موضوع بر روند آماری صدور کیفرخواست اثرگذار است.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی همچنین از تداوم فعالیت کامل محاکم در دوره‌های خاص عملیاتی خبر داد و گفت: در این مدت هیچ‌گونه توقف یا تأخیری در روند دادرسی‌ها ایجاد نشد و ۱۳۵۲ جلسه دادرسی الکترونیک در استان برگزار شد.

تشکیل ۱۲ پرونده احتکار

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مقابله با تخلفات اقتصادی و اخلال در بازار افزود: در مجموع ۱۲ پرونده مرتبط با احتکار کالا به ارزش ۱۷۶ میلیارد و ۴۸۵ میلیون ریال تشکیل شد که در برخی موارد شامل کشف و شناسایی حدود ۱۴ تن کالای اساسی بوده است.

عبداللهی همچنین از شناسایی و برخورد با دو محموله آرد در این پرونده‌ها خبر داد و تأکید کرد: برخورد قانونی با اخلالگران اقتصادی و کسانی که معیشت مردم را هدف قرار دهند، با جدیت در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد.

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