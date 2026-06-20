معاون نیروی دریایی سپاه: قدرت تنها تضمین واقعی در برابر دشمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمود اکبرزاده در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب و پنج شهید والامقام بخش رودخانه که با حضور گسترده مردم، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان محلی و جمعی از فرماندهان و رزمندگان برگزار شد، با اشاره به موضوع «جنگ روایت‌ها» و «جنگ شناختی» اظهار کرد: دشمنان جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با عملیات رسانه‌ای و ایجاد خطای محاسباتی، اراده ملت ایران را تضعیف کنند، اما تجربه تاریخی نشان داده این ملت در برابر فشارها ایستادگی کرده است.

وی با اشاره به سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، بیان کرد: دشمن زمانی عقب‌نشینی می‌کند که قدرت شما را ببیند، نه اینکه دلش برای شما بسوزد.

اکبرزاده با اشاره به طرح‌هایی مانند «صلح ابراهیم» و پروژه «خاورمیانه بزرگ» گفت: جمهوری اسلامی ایران بزرگ‌ترین مانع تحقق این پروژه‌ها بوده و همین موضوع سبب دشمنی مستمر آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران شده است.

وی با مرور نمونه‌هایی از تاریخ انقلاب اسلامی از جمله آزادسازی خرمشهر، اظهار کرد: ملت ایران با ایمان و اراده توانست دشمنی را که تا دندان مسلح بود شکست دهد و امروز نیز جمهوری اسلامی به قدرت برتر منطقه تبدیل شده است.

معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تحولات اخیر منطقه در جنگ تحمیلی سوم و مذاکرات پیشِ‌رو تاکید کرد: تضمین واقعی در هر توافقی، قدرت است.

وی افزود: اگر دشمن تعهدات خود را رعایت نکند، جمهوری اسلامی هرگز عقب‌نشینی نخواهد کرد و ما برای گرفتن حق خود، نه برای امتیاز دادن، مذاکره می‌کنیم.

اکبرزاده همچنین با اشاره به هماهنگی دستگاه‌های مختلف کشور در شرایط اخیر گفت: دولت، قوه قضاییه، نیروهای مسلح و مردم در بالاترین سطح هماهنگی و تحت پرچم ولایت فقیه عمل کردند.

وی با اشاره به آینده جمهوری اسلامی بیان کرد: در مرحله‌ای از «زایش جدید انقلاب» قرار داریم و پس از تثبیت پیروزی‌ها، اصلاحات مهمی در حوزه‌های اقتصادی و حکمرانی باید انجام شود.