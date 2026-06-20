ترویج فرهنگ اربعین در کاهش آسیب های اجتماعی در ایلام موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار عصر شنبه در نشست ستاد ویژه اربعین استان با تأکید بر ضرورت تکریم زائران حسینی اظهار کرد: افزایش معرفت دینی و فرهنگی زائران باید در کنار خدمات‌رسانی به آنان مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با قدردانی از تلاش دستگاه‌های اجرایی استان در زمینه آماده‌سازی زیرساخت‌ها و خدمات اربعین افزود: تقویت کمیته فرهنگی، توسعه فعالیت موکب‌های فرهنگی، ساماندهی تبلیغات محیطی و بهره‌گیری از ظرفیت روحانیون از جمله اقداماتی است که می‌تواند به ارتقای سطح فرهنگی این رویداد بزرگ کمک کند.

امام جمعه ایلام همچنین بر استفاده از ظرفیت عظیم اربعین برای حمایت از اقتصاد محلی تأکید کرد و گفت: با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان ضمن ارائه خدمات شایسته به زائران، زمینه رونق صنایع دستی و معرفی توانمندی‌های بومی استان را نیز فراهم کرد.

وی خاطرنشان کرد: اربعین تنها یک رویداد مذهبی نیست، بلکه ظرفیتی فرهنگی و اجتماعی است که می‌تواند در تقویت روحیه همدلی و کاهش برخی آسیب‌های اجتماعی در جامعه نقش‌آفرین باشد.