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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۸

اوج گیری شور حسینی با برگزاری آیین کهن« علم پیغمبر» در میناب

اوج گیری شور حسینی با برگزاری آیین کهن« علم پیغمبر» در میناب

میناب-با برگزاری آیین کهن «علم پیغمبر» در روز پنجم محرم شور حسینی در شهرستان میناب آغاز شد.

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کد مطلب 6866113

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