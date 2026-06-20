https://mehrnews.com/x3cnHM ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۸ کد مطلب 6866113 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۸ اوج گیری شور حسینی با برگزاری آیین کهن« علم پیغمبر» در میناب میناب-با برگزاری آیین کهن «علم پیغمبر» در روز پنجم محرم شور حسینی در شهرستان میناب آغاز شد. دریافت 31 MB کد مطلب 6866113 کپی شد مطالب مرتبط قاچاق یک واقعیت تلخ میناب است/لزوم رفع بیکاری جوانان میناب پایگاه شماره ۲ آتش نشانی میناب بزودی راه اندازی می شود خیابانها و معابر تاریک شهر میناب روشن می شود برچسبها محرم 99 میناب.هرمزگان علم گردانی
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