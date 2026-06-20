پروژه بیمارستانی «گهر» دورود ماهانه ۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلالالدین امیری در آئین افتتاح و بهرهبرداری از پایگاه اورژانس ۱۱۵ شهدای شهرک «المهدی» شهرستان ازنا با تسلیت فرارسیدن ایام شهادت امام حسین (ع) و یاران با وفایش، اظهار داشت: در حوزههای عمرانی، دانشگاه، اگر بودجهای اختصاص یابد در کمترین زمان بادقت و سرعت، پروژهها به بهرهبرداری خواهد رسید و نباید هیچ پروژهای تا لحظه بهرهبرداری زمان طولانی را به خود اختصاص دهد.
وی افزود: طبق گزارشهای موجود بیمارستان «گهر» دورود ماهیانه دو و نیم تا سه درصد پیشرفت فیزیکی دارد که بر اساس شرایط موجود روند بسیار قابلقبولی است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، عنوان کرد: روند ساخت پروژه پایگاه اورژانس شهدای شهرک «المهدی» شهرستان ازنا را از آذرماه ۱۴۰۴ آغاز کردیم و کمتر از شش ماه آن را به بهرهبرداری رساندیم و هیچ پروژهای در دانشگاه نباید معطل مسائل مالی بماند.
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