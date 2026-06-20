به گزارش خبرگزاری مهر، سید فرشاد بابایی در جریان بازدید علمی از باغ گیاهشناسی زاگرس خرمآباد ضمن تأکید بر جایگاه ویژه این مرکز، اظهار داشت: باغ گیاهشناسی لرستان یکی از معدود باغهای تخصصی در سطح کشور است که مجموعهای ارزشمند از گونههای گیاهی، بهویژه گیاهان دارویی سازگار با اقلیم زاگرس، در آن گردآوری و نگهداری شده است. هدف ما از این بازدیدها، پیوند میان ظرفیتهای علمی این باغ و آگاهی عمومی مردم است.
وی با اشاره به پتانسیلهای بالای جغرافیایی و اقلیمی استان، افزود: لرستان پتانسیل تبدیلشدن به یکی از قطبهای اصلی تولید گیاهان دارویی در کشور را دارد. معرفی اینگونههای سازگار و آگاهسازی کشاورزان نسبت به مزایای اقتصادی و زیستمحیطی این محصولات، میتواند راه را برای جایگزینی گیاهان ممنوعه با گونههای دارویی بومی هموار کند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، بیان داشت: توسعه کشت گیاهان دارویی نهتنها به حفظ منابع طبیعی کمک میکند، بلکه از طریق ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد کشاورزان و تکمیل زنجیره ارزش در بخش فراوری، نقش مهمی در توسعه اقتصادی استان ایفا خواهد کرد.
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