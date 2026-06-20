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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۳

لرستان پتانسیل تبدیل‌شدن به قطب تولید گیاهان دارویی کشور را دارد

لرستان پتانسیل تبدیل‌شدن به قطب تولید گیاهان دارویی کشور را دارد

خرم‌آباد - معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تأکید کرد: لرستان پتانسیل تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های اصلی تولید گیاهان دارویی در کشور را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید فرشاد بابایی در جریان بازدید علمی از باغ گیاه‌شناسی زاگرس خرم‌آباد ضمن تأکید بر جایگاه ویژه این مرکز، اظهار داشت: باغ گیاه‌شناسی لرستان یکی از معدود باغ‌های تخصصی در سطح کشور است که مجموعه‌ای ارزشمند از گونه‌های گیاهی، به‌ویژه گیاهان دارویی سازگار با اقلیم زاگرس، در آن گردآوری و نگهداری شده است. هدف ما از این بازدیدها، پیوند میان ظرفیت‌های علمی این باغ و آگاهی عمومی مردم است.

وی با اشاره به پتانسیل‌های بالای جغرافیایی و اقلیمی استان، افزود: لرستان پتانسیل تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های اصلی تولید گیاهان دارویی در کشور را دارد. معرفی این‌گونه‌های سازگار و آگاه‌سازی کشاورزان نسبت به مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی این محصولات، می‌تواند راه را برای جایگزینی گیاهان ممنوعه با گونه‌های دارویی بومی هموار کند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، بیان داشت: توسعه کشت گیاهان دارویی نه‌تنها به حفظ منابع طبیعی کمک می‌کند، بلکه از طریق ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد کشاورزان و تکمیل زنجیره ارزش در بخش فراوری، نقش مهمی در توسعه اقتصادی استان ایفا خواهد کرد.

کد مطلب 6866120

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