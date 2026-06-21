مستندسازی ۱۰ هزار و ۴۴۶ نمونه گیاهی در «هرباریوم» همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قدمی فیروزآبادی صبح یکشنبه با اشاره به جایگاه ویژه استان همدان در تنوع پوشش گیاهی اظهار کرد: هرباریوم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان به عنوان بخشی از حافظه طبیعی کشور، پشتوانه‌ای مهم برای حفاظت از تنوع زیستی و میراث گیاهی ایران محسوب می‌شود.

وی با اشاره به ویژگی‌های اقلیمی و شرایط متنوع آب‌وهوایی استان همدان، افزود: استان همدان به دلیل موقعیت جغرافیایی و ویژگی‌های ژئومورفولوژیک، از غنای «فلوریستیک» یا تنوع گونه‌های گیاهی بالایی برخوردار است که همین ویژگی، بستر مناسبی را برای فعالیت‌های پژوهشی در حوزه منابع طبیعی فراهم کرده است.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان همدان با بیان اینکه هرباریوم این مرکز فراتر از یک محل نگهداری نمونه‌های خشک‌شده گیاهی است، تصریح کرد: هر نمونه موجود در این مجموعه، یک سند علمی معتبر است که اطلاعات دقیق مربوط به گونه گیاهی، محل رویش، شرایط اکولوژیک و ویژگی‌های زیستی آن را ثبت کرده و بستری ارزشمند برای شناخت و حفاظت از تنوع زیستی کشور فراهم می‌آورد.

وی افزود: هرباریوم مرکز تحقیقات همدان با مساحتی حدود ۲۰۰ مترمربع، مجهز به بخش‌های مخزن نگهداری، اتاق پرس و فضای آماده‌سازی نمونه‌ها است و این مجموعه با بهره‌گیری از منابع علمی مرجع نظیر «فلورا ایرانیکا»، «فلور فارسی ایران»، «فلور ترکیه و عراق» و سایر مجلات تخصصی گیاه‌شناسی، به مرجعی قابل‌اعتماد برای پژوهشگران تبدیل شده است.

قدمی فیروزآبادی با اشاره به تاریخچه تشکیل این هرباریوم گفت: پروژه شناسایی نمونه‌های گیاهی استان از سال ۱۳۷۳ آغاز شد و طی سه فاز علمی و میدانی ادامه یافت که نتایج حاصل از این تلاش‌های ۲ دهه‌ای اکنون در قالب ۱۰ هزار و ۴۴۶ نمونه گیاهی، شامل ۹۴ خانواده، ۵۱۳ جنس و ۱۶۷۳یک هزار و ۶۷۳ گونه در این مرکز مستندسازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: این مجموعه اکنون به‌عنوان مرجعی علمی برای دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و ادارات اجرایی، در شناسایی دقیق گیاهان، مطالعات اکولوژیک، بررسی تغییرات اقلیمی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی نقش‌آفرینی می‌کند.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان با اشاره به اهمیت رعایت حقوق اخلاقی و علمی در استفاده از داده‌های این مرکز گفت: حقوق مالکیت معنوی اطلاعات موجود در این هرباریوم متعلق به مرکز تحقیقات و مؤسسات ستادی مربوطه و استفاده از این داده‌ها در پژوهش‌ها و انتشارات علمی، مستلزم استناد دقیق به منبع اصلی است.

قدمی فیروزآبادی در پایان با تاکید بر لزوم تقویت زیرساخت‌های این مجموعه علمی، خاطرنشان کرد: استمرار حمایت‌های اجرایی از این هرباریوم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های پژوهشی آن، نقش بسزایی در ارتقای دانش گیاه‌شناسی و صیانت از میراث طبیعی ایران برای نسل‌های آینده ایفا خواهد کرد.