بیش از ۶۶ هزار تردد زائران عتبات از مرزهای خوزستان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خسروی عصر امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای ماه محرم تا چهارم این ماه (۲۶ تا ۲۹ خرداد) در مجموع ۶۶ هزار و ۸۱۸ تردد در دو مرز شلمچه و چذابه ثبت شده است که از این میزان ۵۵ هزار و ۱۶۱ تردد مربوط به مرز شلمچه و ۱۱ هزار و ۶۵۷ تردد مربوط به پایانه مرزی چذابه بوده است.

وی افزود: در این بازه زمانی در مجموع ۲۰ هزار و ۴۶۵ زائر ایرانی از این دو مرز به مقصد عتبات عالیات از کشور خارج شده‌اند که ۱۷ هزار و ۵۸۸ نفر از مرز شلمچه و سه هزار و ۸۷۷ نفر از مرز چذابه بوده‌اند.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان ادامه داد: همچنین در این مدت ۱۱ هزار و ۷۲۲ مسافر خارجی از طریق این دو مرز وارد کشور شده‌اند که هشت هزار و ۸۵۶ نفر از مرز شلمچه و دو هزار و ۸۶۶ نفر از مرز چذابه وارد ایران شده‌اند.

خسروی بیان کرد: با توجه به روند افزایشی تردد زائران در ایام محرم، تمهیدات لازم برای تسهیل عبور و مرور و ارائه خدمات مناسب به زائران در پایانه‌های مرزی استان اتخاذ شده است.