محمدرضا مردانی، رئیس سازمان بسیج اساتید، در گفتگو با خبرنگار مهر، از برنامهریزی گسترده این سازمان برای حضور دانشگاهیان در آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد.
وی با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای اساتید دانشگاهها اظهار کرد: حضور اساتید دانشگاههای سراسر کشور در مراسم وداع با مقام معظم رهبری در مصلای تهران، مشارکت در راهپیمایی، برگزاری برنامههای ویژه در دانشگاهها، گفتوگوهای تبیینی، صدور بیانیه و پیامهای اعلام مشایعت، همچنین نگارش دلنوشته از سوی اساتید و دانشجویان برای امام عزیز از جمله برنامههایی است که در دانشگاهها و توسط بسیج اساتید دنبال خواهد شد.
رئیس سازمان بسیج اساتید افزود: با توجه به شرایط و ظرفیتهای هر استان، برنامههای ویژهای نیز در سطح استانی طراحی و اجرا خواهد شد.
براساس این گزارش، مطابق دستور محمدرضا عارف، رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، کارگروه دانشگاهیان آیین بدرقه رهبر شهید در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شده است که این کارگروه با مشارکت وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، دانشگاهها، مراکز علمی و تشکلهای انقلابی، مأموریت دارد زمینه حضور گسترده، منسجم و شایسته جامعه دانشگاهی کشور را در این آیین تاریخی فراهم و هماهنگ کند.
بر اساس حکم صادر شده از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مسعود شمسبخش به عنوان جانشین رئیس کارگروه دانشگاهیان منصوب شده است. همچنین حجتالاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، سید احمدرضا خضری، مهدی پندار، وحید شالچی، حجتالاسلام والمسلمین احمد حسین شریفی، عبدالرضا جوان جعفری، بیژن رنجبر، علی منتظری، مسعود حبیبی، سعید حبیبا، محمدرضا مردانی و هادی قاسمی از دیگر اعضای این کارگروه هستند.
در ابلاغیه وزارت علوم تأکید شده است تمامی دانشگاههای کشور برای برگزاری هرچه باشکوهتر آیین وداع و تشییع رهبر شهید، مطابق مصوبات ستاد دانشگاهیان و در چارچوب تصمیمات ستاد ملی عمل کنند. همچنین از مراکز علمی و نهادهای مرتبط خواسته شده است با هماهنگی کامل و یکپارچه در اجرای برنامهها مشارکت داشته باشند.
بر اساس این ابلاغیه، هماهنگی و تلاش برای برگزاری شایسته آیین وداع و تشییع رهبر شهید، ادای دینی به این عروج خونین و پاسداشت جایگاه والای ایشان عنوان شده است.
همچنین وزیر علوم به عنوان رئیس کارگروه دانشگاهیان ستاد ملی برگزاری مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی تاکید کرد: دراین مراسم دانشگاهها صرفاً ارائهدهنده خدمات پشتیبانی نخواهند بود، بلکه باید در موکبهای خود بخشی از دستاوردهای علمی و فناوری کشور را نیز به نمایش بگذارند؛ دستاوردهایی که حاصل حمایتها و هدایتهای رهبر شهید در مسیر توسعه علم، فناوری و نوآوری کشور است. از این رو موکبهای دانشگاهی باید هویتی متمایز و متناسب با جایگاه نهاد علم داشته باشند.
سیمایی از دانشگاههای واقع در مسیر تشییع خواست برای خدمترسانی گستردهتر برنامهریزی کنند و گفت: ضروری است دانشگاههای مستقر در مسیر ظرفیتهای خود را برای خدمت به مردم و زائران به کار گیرند. باز بودن درهای دانشگاهها در صورت نیاز میتواند به مدیریت جمعیت، افزایش ایمنی و کاهش مخاطرات احتمالی ناشی از تراکم جمعیت کمک کند. همچنین باید تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مورد نیاز مردمی که ساعتهای طولانی در مسیر حضور خواهند داشت، پیشبینی شود.
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