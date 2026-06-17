معتمدیان مسئول برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید در تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران و رئیس شورای تأمین استان، با حکم محمدرضا عارف به ریاست ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان تهران منصوب شد.
در حکم معاون اول رئیسجمهور آمده است: با توجه به تعهد، شایستگی، روحیه جهادی و سوابق اجرایی و مدیریتی معتمدیان، مسئولیت راهبری و هماهنگی برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان تهران به وی واگذار شده است.
بر اساس این حکم، بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، همافزایی میان نخبگان، شبکهسازی مؤثر و استفاده از توان نیروهای مردمی و انقلابی از مهمترین محورهای برگزاری این مراسم عنوان شده است.
همچنین بر ضرورت برنامهریزی و سازماندهی مناسب برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم و انعکاس پیام و ابعاد آن در سطح ملی و بینالمللی تأکید شده است.
عارف در این حکم از استاندار تهران خواسته است با اتکا به سیاستهای ابلاغی ستاد مرکزی، نسبت به راهبری و اجرای مأموریتهای محوله اقدام کرده و زمینه برگزاری مطلوب این مراسم را فراهم کند.
معتمدیان هماکنون علاوه بر استانداری تهران، ریاست شورای تأمین استان را نیز بر عهده دارد.
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