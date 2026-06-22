آمادگی کامل جامعه دانشگاهی برای برگزاری باشکوه مراسم وداع با رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم و رئیس کارگروه دانشگاهیان ستاد ملی برگزاری مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی، در نشستِ این کارگروه با اشاره به اندوه عمیق جامعه دانشگاهی از فقدان رهبر شهید، اظهار کرد: تصور نمیکردیم به این زودی در سوگ رهبری بنشینیم که بیش از سه دهه هدایتگر مسیر انقلاب، علم و پیشرفت کشور بود. هرچه به لحظات وداع نزدیکتر میشویم، سنگینی این فقدان و بغض ناشی از آن بیشتر احساس میشود. البته ایشان به آرزوی دیرینه خود، یعنی شهادت در راه خدا، نائل آمدند و زندگی سراسر مجاهدتشان با همان خط ثابت جهاد و ایثار به پایان رسید.
وی با تأکید بر اهمیت مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی افزود: تشییع رهبر شهید، بیتردید یکی از بزرگترین و تاریخیترین مراسمهای کشور خواهد بود؛ مراسمی که از یک سو نماد اقتدار و انسجام ملی ایران اسلامی و از سوی دیگر پاسخی به نیاز عاطفی مردمی است که هنوز از شوک و اندوه این فاجعه بزرگ عبور نکردهاند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: بررسیها و برآوردها نشان میدهد جمعیت حاضر در این مراسم بسیار فراتر از ظرفیتهای موجود پایتخت خواهد بود و همین مسئله مسئولیت دستگاههای مختلف را برای تأمین امنیت، حفظ ایمنی و ارائه خدمات مناسب به زائران و عزاداران دوچندان میکند.
سیمایی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده گفت: مقدمات و هماهنگیهای لازم از مدتها قبل آغاز شده و در جلسات مختلف در حال تکمیل است. بخش دانشگاهی کشور شامل دانشگاههای وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی آمادگی کامل دارند تا با هماهنگی حداکثری در این رویداد ملی ایفای نقش کند.
وی خاطرنشان کرد: دانشگاهها صرفاً ارائهدهنده خدمات پشتیبانی نخواهند بود، بلکه باید در موکبهای خود بخشی از دستاوردهای علمی و فناوری کشور را نیز به نمایش بگذارند؛ دستاوردهایی که حاصل حمایتها و هدایتهای رهبر شهید در مسیر توسعه علم، فناوری و نوآوری کشور است. از این رو موکبهای دانشگاهی باید هویتی متمایز و متناسب با جایگاه نهاد علم داشته باشند.
سیمایی همچنین از دانشگاههای واقع در مسیر تشییع خواست برای خدمترسانی گستردهتر برنامهریزی کنند و گفت: ضروری است دانشگاههای مستقر در مسیر ظرفیتهای خود را برای خدمت به مردم و زائران به کار گیرند. باز بودن درهای دانشگاهها در صورت نیاز میتواند به مدیریت جمعیت، افزایش ایمنی و کاهش مخاطرات احتمالی ناشی از تراکم جمعیت کمک کند. همچنین باید تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مورد نیاز مردمی که ساعتهای طولانی در مسیر حضور خواهند داشت، پیشبینی شود.
وزیر علوم در پایان با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دستگاهها و دانشگاهها، خواستار ارائه گزارش اقدامات انجامشده و دریافت پیشنهادهای تکمیلی اعضای کارگروه برای هرچه برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم شد.
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