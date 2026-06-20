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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳

«احلی من‌العسل»؛ تجدید میثاق نوجوانان چرامی با حضرت قاسم (ع)

«احلی من‌العسل»؛ تجدید میثاق نوجوانان چرامی با حضرت قاسم (ع)

یاسوج- نوجوانان چرامی با حضرت قاسم (ع) تجدید میثاق کردند.

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کد مطلب 6866174

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