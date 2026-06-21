https://mehrnews.com/x3cpby ۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۶ کد مطلب 6867278 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۶ عزاداری مردم چرام در شب هفتم چرام- مردم چرام در هفتمین شب ماه محرم به عزاداری پرداختند. دریافت 43 MB کد مطلب 6867278 کپی شد مطالب مرتبط هشت گروه تعزیه درشهرستانهای کهگیلویه و چرام به اجرای تعزیه می پردازند «احلی منالعسل»؛ تجدید میثاق نوجوانان چرامی با حضرت قاسم (ع) برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی در چرام عزاداری مردم چرام در تجمع صد و هشتم عزاداری مردم چرام در شب پنجم محرم عزاداری مردم چرام در شب سوم محرم برچسبها شهرستان چرام مراسم عزاداری محرم و صفر ماه محرم و صفر
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