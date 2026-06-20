صفایی بوشهری: تنظیم سند پیشرفت روستاها از ماموریت های جهادگران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری عصر شنبه در دیدار با گروههای جهادی مناطق دهگانه استان، بر ضرورت توسعه فعالیتهای جهادی تأکید کرد و گفت: جدی گرفتن تنظیم سند پیشرفت روستاها و شهرها با کمک نخبگان و شناسایی اولویتها، از اصلیترین مأموریتهای نیروهای جهادی در میدان است.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه بوشهر در ادامه سخنان خود، بر لزوم تزریق روحیه امید به آینده و پیروزی در دوران پساجنگ، ولایتمداری و حفظ همدلی بین آحاد جامعه تأکید کرد و تنظیم برنامهها بر اساس فرمودههای مقام معظم رهبری را خواستار شد.
عضو مجلس خبرگان رهبری ضمن تقدیر از فعالیت گروههای جهادی، تصریح کرد: جهادگران باید در کارهای خود، آسیبشناسی فرهنگی و اجتماعی را در اولویت قرار داده و برنامههای خود را بر اساس حل مسائل جامعه طراحی کنند.
نماینده مقام معظم رهبری در استان بوشهر با اشاره به شخصیت و جایگاه جهادگران خاطرنشان کرد: قدر کارهای خود را بدانید؛ خدمت به مردم بر اساس مبانی دینی، فوقالعاده ارزشمند است.
این گروههای جهادی چند سالی است در ایام محرم و صفر در قالب طرح «چله نوکری و خدمت» و با شعار «روزها خدمت و شبها هیأت» به محرومیتزدایی و خدمترسانی به مردم میپردازند.
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