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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۱

صد و دوازدهمین قرار شبانه رشتی ها در میدان

صد و دوازدهمین قرار شبانه رشتی ها در میدان

رشت- در این ویدئو تصاویری از عزاداری مردم رشت در صد و دوازدهمین قرار شبانه در میدان را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6866217

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