https://mehrnews.com/x3cnKT ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۱ کد مطلب 6866217 استانها گیلان استانها گیلان ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۱ صد و دوازدهمین قرار شبانه رشتی ها در میدان رشت- در این ویدئو تصاویری از عزاداری مردم رشت در صد و دوازدهمین قرار شبانه در میدان را مشاهده می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6866217 کپی شد مطالب مرتبط قرار شبانه رشتی ها در میدان به شب صد و یازدهم رسید میدان شهدای ذهاب رشت؛ میعادگاه عاشقان حسینی در چهارمین شب محرم شعار مردم رشت در تجمع؛ لبیک یا خامنهای لبیک یا حسین است حماسه با شکوه عزاداران حسینی در رشت برچسبها رشت تجمع مردمی محرم 1405
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