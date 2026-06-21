https://mehrnews.com/x3cp9D ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۶ کد مطلب 6867233 استانها گیلان استانها گیلان ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۶ قرار رشتی ها به شب صد و سیزدهم رسید رشت- در این ویدئو تصاویری از قرار صد و سیزدهم مردم رشت در میدان را مشاهده می کنید. ویدئو: زهرا پرنیا کد مطلب 6867233 کپی شد مطالب مرتبط صد و دوازدهمین قرار شبانه رشتی ها در میدان قرار شبانه رشتی ها در میدان به شب صد و یازدهم رسید میدان شهدای ذهاب رشت؛ میعادگاه عاشقان حسینی در چهارمین شب محرم شعار مردم رشت در تجمع؛ لبیک یا خامنهای لبیک یا حسین است برچسبها رشت تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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