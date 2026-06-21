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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۶

قرار رشتی ها به شب صد و سیزدهم رسید

قرار رشتی ها به شب صد و سیزدهم رسید

رشت- در این ویدئو تصاویری از قرار صد و سیزدهم مردم رشت در میدان را مشاهده می کنید.

ویدئو: زهرا پرنیا

کد مطلب 6867233

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