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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۴

قرار شبانه رشتی ها در میدان به شب صد و یازدهم رسید

قرار شبانه رشتی ها در میدان به شب صد و یازدهم رسید

رشت- در این ویدئو تصاویری از قرار شبانه رشتوندان در شب صد و یازدهم تجمعات را مشاهده می کنید.

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ویدئو: زهرا پرنیا

کد مطلب 6865226

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