https://mehrnews.com/x3cnkG ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۴ کد مطلب 6865226 استانها گیلان استانها گیلان ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۴ قرار شبانه رشتی ها در میدان به شب صد و یازدهم رسید رشت- در این ویدئو تصاویری از قرار شبانه رشتوندان در شب صد و یازدهم تجمعات را مشاهده می کنید. دریافت 11 MB ویدئو: زهرا پرنیا کد مطلب 6865226 کپی شد مطالب مرتبط اقامه نماز استغاثه در تجمع شبانه مردم رشت میدان شهدای ذهاب رشت؛ میعادگاه عاشقان حسینی در چهارمین شب محرم شعار مردم رشت در تجمع؛ لبیک یا خامنهای لبیک یا حسین است حماسه با شکوه عزاداران حسینی در رشت برچسبها رشت تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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