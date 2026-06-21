به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استاندار خراسان شمالی سیدمجتبی علویمقدم در جلسه بررسی وضعیت آب بخش کشاورزی خراسان شمالی اظهار کرد: کشاورزان در سال زراعی جاری ۴۹۰ میلیون مترمکعب آب در اختیار دارند که باید این میزان منابع آبی را در سطح ۱۴۲ هزار هکتار اراضی آبی مدیریت و مصرف کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی افزود: در راستای سازگاری با شرایط خشکسالی و مدیریت مصرف منابع آب، سطح کشت بهاره در استان ۳۰ درصد و کشت پاییزه نیز ۱۵ درصد کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه کاهش سطح زیر کشت از برنامههای استان برای عبور از تنش آبی است، تصریح کرد: مدیریت صحیح منابع موجود و اصلاح الگوی مصرف میتواند از بروز مشکلات بیشتر در تأمین آب جلوگیری کند.
علویمقدم با انتقاد از تداوم آبیاری سنتی و غرقابی در برخی مناطق استان گفت: بخش قابل توجهی از آب کشاورزی به دلیل روشهای سنتی آبیاری، مکانیزه نبودن بهرهبرداری و خردهمالکی اراضی هدر میرود.
وی بر ضرورت توسعه سامانههای نوین آبیاری تأکید کرد و افزود: کشاورزان باید با بهرهگیری از روشهای نوین، راندمان مصرف آب را افزایش دهند و اراضی خود را با منابع آبی موجود مدیریت کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی همچنین نبود کانالهای بتنی و خاکی بودن بسیاری از انهار را از عوامل هدررفت آب دانست و خواستار حمایت بیشتر از تجهیز اراضی کشاورزی به سامانههای نوین آبیاری شد.
وی توسعه باغهای جدید را در شرایط کمآبی نگرانکننده توصیف کرد و گفت: در شرایط کنونی نباید اجازه گسترش سطح زیر کشت و ایجاد باغهای جدید داده شود، زیرا این اقدام فشار بر منابع آبی استان را افزایش میدهد.
علویمقدم همچنین به برخی اختلافات محلی بر سر منابع آبی اشاره کرد و افزود: در برخی مناطق، حقآبه روستاهای پاییندست توسط روستاهای بالادست مصرف میشود که این موضوع علاوه بر پیامدهای اقتصادی، زمینهساز مشکلات اجتماعی نیز شده است.
وی بر ضرورت رسیدگی قانونی به موضوع حقآبهها و مدیریت عادلانه منابع آب تأکید کرد و گفت: حفظ تولید و جلوگیری از تنشهای اجتماعی در گرو رعایت حقوق بهرهبرداران و مدیریت صحیح منابع آبی است.
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