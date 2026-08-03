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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹

علوی‌مقدم: جایگاه نخست خراسان شمالی در عدالت آموزشی حفظ می‌شود

علوی‌مقدم: جایگاه نخست خراسان شمالی در عدالت آموزشی حفظ می‌شود

بجنورد- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت: حفظ جایگاه نخست استان در نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت خیران، دستگاه‌های اجرایی و تکمیل طرح‌های آموزشی دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی علوی ظهر دوشنبه در نشست نهضت توسعه عدالت آموزشی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: حفظ جایگاه نخست خراسان شمالی در نهضت توسعه عدالت آموزشی، حاصل هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، خیران و مشارکت نیکوکاران است و این مسیر باید با قدرت ادامه یابد.

وی با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت آموزشی در تمامی مدارس استان افزود: همه دانش‌آموزان، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، باید از فرصت‌های برابر آموزشی و امکانات مناسب برخوردار شوند و تحقق این هدف از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی ادامه داد: ظرفیت خیران، صنایع و مجموعه‌های مختلف استان می‌تواند نقش مؤثری در تکمیل پروژه‌های نهضت توسعه عدالت آموزشی و ارتقای شاخص‌های آموزشی ایفا کند.

علوی‌مقدم با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه فضاهای آموزشی گفت: در چارچوب برنامه توسعه عدالت آموزشی، اکنون هیچ مدرسه کانکسی در سطح استان وجود ندارد و تلاش‌ها برای ایجاد توازن در امکانات و شاخص‌های آموزشی مدارس ادامه دارد.

وی تصریح کرد: عدالت فرهنگی و آموزشی باید در تمامی مناطق استان محقق شود و هیچ دانش‌آموزی نباید به دلیل شرایط جغرافیایی یا کمبود امکانات از دسترسی به آموزش باکیفیت محروم بماند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی در پایان تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی با اجرای طرح‌های مشترک و حمایتی باید آموزش و پرورش را در مسیر تحقق عدالت آموزشی همراهی کنند تا زمینه توسعه متوازن آموزشی در سراسر استان فراهم شود.

کد مطلب 6907516

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