به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره تن لهونی شامگاه شنبه در نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان که با محوریت بررسی روند پرداخت تسهیلات طرحهای سرمایهگذاری مصوب سفر رئیسجمهور برگزار شد، اظهار کرد: از مجموع ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ریالی پیشبینیشده برای حمایت از طرحهای تولیدی و سرمایهگذاری کردستان، تاکنون ۳۳ درصد آن جذب و پرداخت شده است.
وی با اشاره به اهمیت بهرهگیری از این ظرفیت ملی افزود: این منابع باید در کوتاهترین زمان ممکن به سمت طرحهای دارای قابلیت اجرا هدایت شود تا آثار آن در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال استان نمایان شود.
دستور استاندار برای رفع موانع پرداخت
استاندار کردستان در ادامه به مدیران دستگاههای اجرایی و بانکهای استان مأموریت داد ظرف یک ماه آینده موانع موجود در فرآیند پرداخت تسهیلات را شناسایی و برای رفع مشکلات اداری و بانکی اقدام کنند.
زرهتن لهونی تأکید کرد: بانکها باید از تمامی ظرفیتهای استانی و ملی برای تحقق کامل مصوبات سفر استفاده کنند و هرگونه تأخیر یا کوتاهی در این زمینه قابل قبول نیست.
وی با بیان اینکه هدفگذاری استان، جذب کامل اعتبارات مصوب سفر رئیسجمهور است، گفت: انتظار میرود تا پایان سال جاری تمامی این منابع جذب شود و در صورتی که اجرای طرحی به هر دلیل امکانپذیر نباشد، بانک عامل و دستگاه اجرایی مربوطه باید طرح جایگزین معرفی کنند تا منابع از مسیر توسعه و سرمایهگذاری خارج نشود.
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