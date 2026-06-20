https://mehrnews.com/x3cnMg ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۷ کد مطلب 6866284 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۷ تصاویری از عزاداری مردم سلماس در ششمین شب ماه محرم ارومیه - در این فیلم تصاویری از عزاداری حسینی را در ششمین شب ماه محرم در سلماس می بینید. دریافت 21 MB کد مطلب 6866284 کپی شد مطالب مرتبط استمرار حضور قمیها در صد و دوازدهمین شب دفاع از ولایت سوگواری بنابیها در فراق رهبرشهید و ایام شهادت اباعبدالله الحسین(ع) آیت الله کاظمی: مقاومت تا نابودی اسرائیل خط قرمز جبهه انقلابی است تجمع و عزاداری مردم بجنورد در شب ششم محرم در میدان شهید صدو دوازدهمین حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه همراه با اقامه عزای حسینی حمایت مردم مازندران از مسلمانان غزه و لبنان برچسبها حسینیه ایران مراسم عزاداری محرم و صفر شهرستان سلماس
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