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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۷

تصاویری از عزاداری مردم سلماس در ششمین شب ماه محرم

تصاویری از عزاداری مردم سلماس در ششمین شب ماه محرم

ارومیه - در این فیلم تصاویری از عزاداری حسینی را در ششمین شب ماه محرم در سلماس می بینید.

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کد مطلب 6866284

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