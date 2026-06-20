https://mehrnews.com/x3cnLG ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۷ کد مطلب 6866255 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۷ تجمع و عزاداری مردم بجنورد در شب ششم محرم در میدان شهید بجنورد- در این ویدیو تجمع و عزاداری مردم بجنورد را در شب ششم محرم در میدان شهید مشاهده می کنید. دریافت 5 MB کد مطلب 6866255 کپی شد مطالب مرتبط آیت الله کاظمی: مقاومت تا نابودی اسرائیل خط قرمز جبهه انقلابی است تجمع شبانه مردم ارومیه در خیابان با میزبانی از دستجات زنجیرزنی تصاویری از عزاداری مردم سلماس در ششمین شب ماه محرم تجمع شبانه مردم سلماس با آیین «احلی من العسل» برچسبها بجنورد استان خراسان شمالی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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