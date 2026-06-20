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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۷

تجمع و عزاداری مردم بجنورد در شب ششم محرم در میدان شهید

تجمع و عزاداری مردم بجنورد در شب ششم محرم در میدان شهید

بجنورد- در این ویدیو تجمع و عزاداری مردم بجنورد را در شب ششم محرم در میدان شهید مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6866255

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