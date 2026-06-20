آیت الله کاظمی: مقاومت تا نابودی اسرائیل خط قرمز جبهه انقلابی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علی کاظمی شامگاه شنبه در اجتماع مردم رشت با تسلیت ایام سوگواری ماه محرم، به تبیین وظایف انقلابیون در شرایط کنونی پرداخت و با اشاره به سخنان امام راحل درباره «ویروس بدبینی»، اظهار کرد: نباید با ناامیدی و القای تخلفات همه مسئولان، مردم را مأیوس کنیم؛ چراکه آمارها نشان میدهد تنها ۷ تا ۸ درصد مسئولان دارای تخلف هستند و بسیاری از مدیران، خادمان صدیق انقلابند.
نماینده مجلس خبرگان با تأکید بر جایگاه ولیفقیه و لزوم اطاعت از رهبری، تصریح کرد: نیروهای انقلابی همواره باید بصیرت داشته باشند و بدانند که گاهی بصیرت، تشخیص حق از باطل نیست، بلکه تشخیص حق از حقنماست. ما نسبت به امام جامعه و ولیفقیه، همانند ابوذر که پشت سر پیامبر و در جای پای ایشان گام برمیداشت، عمل میکنیم؛ نه یک قدم جلوتر و نه یک قدم عقبتر.
آیتالله کاظمی با انتقاد از رویکرد برخی مسئولان نسبت به مذاکره با آمریکا، خاطرنشان کرد: ما انقلاب کردیم تا به تنه نظم جهانی بزنیم، نه اینکه در نظم جهانی حذف شویم. برخی با جسارت و سادهانگاری، همچنان بر مذاکره اصرار دارند، در حالی که این تفکر انحرافی تاکنون نتیجهای جز خسران برای ملت ایران نداشته است.
وی با اشاره به شهادت سیدحسن نصرالله و لزوم انتقام سخت، گفت: سخن اول و آخر جبهه انقلابی، مقاومت تا نابودی رژیم صهیونیستی و بیرونراندن آمریکا از منطقه است. مردم ما با داغ شهدا و امام شهید، انتظار اقدام قاطع از مسئولان دارند.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان با تأکید بر حفظ وحدت و پرهیز از تفرقه، افزود: نباید اجازه دهیم برخی جریانها با شعارهای انحرافی، میان نیروهای ولایی و انقلابی اختلاف ایجاد کنند. همه ما بدهکار خون شهدا و زحمات امام راحل هستیم و باید پیش از هر طلبی، این بدهی را ادا کنیم.
آیتالله کاظمی در پایان با اشاره به نقش کلیدی رهبری معظم انقلاب، خاطرنشان کرد: نظر رهبری بر همه ما ترجیح دارد و مطالبهگری باید با امیدآفرینی همراه باشد. امروز جهاد ما، جهاد امید است و باید با تکیه بر عقل عاشورایی و عقل وحیانی، در برابر توطئههای دشمن ایستادگی کنیم.
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