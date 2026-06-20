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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۸

استمرار حضور قمی‌ها در صد و دوازدهمین شب دفاع از ولایت

استمرار حضور قمی‌ها در صد و دوازدهمین شب دفاع از ولایت

قم- گوشه‌ای از حضور قمی‌ها در صد و دوازدهمین شب از تجمعات دفاع از کشور و بیعت با رهبر معظم انقلاب را ببینید.

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کد مطلب 6866272
مهدی بخشی سورکی

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