https://mehrnews.com/x3cnM2 ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۸ کد مطلب 6866272 استانها قم استانها قم ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۸ استمرار حضور قمیها در صد و دوازدهمین شب دفاع از ولایت قم- گوشهای از حضور قمیها در صد و دوازدهمین شب از تجمعات دفاع از کشور و بیعت با رهبر معظم انقلاب را ببینید. دریافت 19 MB کد مطلب 6866272 مهدی بخشی سورکی کپی شد مطالب مرتبط تصاویری از عزاداری مردم سلماس در ششمین شب ماه محرم تجمع شبانه مردم سلماس با آیین «احلی من العسل» تجمع مردم میاندوآب همراه با عزاداری حسینی در ششمین شب محرم برچسبها قم تجمعات مردمی جنگ رمضان
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