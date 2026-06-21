به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله حبیبالله شعبانی موثقی صبح یکشنبه در مراسم عزاداری ماه محرم که در استانداری همدان برگزار شد، با تاکید بر ابعاد اجتماعی و عملی مکتب عاشورا اظهار کرد: خونخواهی امام حسین(ع) تا برچیده شدن جریان ظلم در جهان ادامه دارد.
وی با بیان اینکه اسلام مفهوم «غیرت» را از تعصبهای قبیلهای به دفاع از حق و عدالت ارتقا داده است، افزود: هویت حقیقی انسانها نه با نژاد و سرزمین، بلکه با اندیشه و باورهای آنها شکل میگیرد.
نماینده ولیفقیه در استان همدان با اشاره به مسئولیتهای اجتماعی در مکتب عاشورا اظهار کرد: خدمت به مردم از مصادیق عملی خونخواهی امام حسین(ع) است و هر اقدامی که به کاهش مشکلات و بهبود معیشت مردم منجر شود، در واقع تضعیف جبهه باطل به شمار میآید.
آیتالله شعبانی موثقی ادامه داد: مبارزه با استکبار تنها به میدان جنگ محدود نمیشود و خدمترسانی به مردم نیز نوعی جهاد در مسیر حق است.
وی با تاکید بر اینکه عزاداری حقیقی در گرو حرکت در مسیر امام حسین(ع) است، گفت: پیرو واقعی آن حضرت کسی است که در فکر و عمل، زندگی حسینی را سرلوحه خود قرار دهد.
نماینده ولیفقیه در استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه افزود: مردم غزه و لبنان همجبهه و همسنگر ملت ایران در جبهه مقاومت هستند.
وی همچنین بر ضرورت حضور مسئولان در کنار مردم تاکید کرد و گفت: حضور مسئولان در میان مردم، بهویژه در تجمعات و برنامههای مردمی، میتواند به تقویت جبهه حق و افزایش همدلی اجتماعی کمک کند.
نظر شما