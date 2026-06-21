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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۲

خدمت‌رسانی به مردم نوعی جهاد در مسیر حق است

خدمت‌رسانی به مردم نوعی جهاد در مسیر حق است

همدان- نماینده ولی‌فقیه در استان همدان گفت: مبارزه با استکبار تنها به میدان جنگ محدود نمی‌شود و خدمت‌رسانی به مردم نیز نوعی جهاد در مسیر حق است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثقی صبح یکشنبه در مراسم عزاداری ماه محرم که در استانداری همدان برگزار شد، با تاکید بر ابعاد اجتماعی و عملی مکتب عاشورا اظهار کرد: خون‌خواهی امام حسین(ع) تا برچیده شدن جریان ظلم در جهان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه اسلام مفهوم «غیرت» را از تعصب‌های قبیله‌ای به دفاع از حق و عدالت ارتقا داده است، افزود: هویت حقیقی انسان‌ها نه با نژاد و سرزمین، بلکه با اندیشه و باورهای آنها شکل می‌گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با اشاره به مسئولیت‌های اجتماعی در مکتب عاشورا اظهار کرد: خدمت به مردم از مصادیق عملی خون‌خواهی امام حسین(ع) است و هر اقدامی که به کاهش مشکلات و بهبود معیشت مردم منجر شود، در واقع تضعیف جبهه باطل به شمار می‌آید.

آیت‌الله شعبانی موثقی ادامه داد: مبارزه با استکبار تنها به میدان جنگ محدود نمی‌شود و خدمت‌رسانی به مردم نیز نوعی جهاد در مسیر حق است.

وی با تاکید بر اینکه عزاداری حقیقی در گرو حرکت در مسیر امام حسین(ع) است، گفت: پیرو واقعی آن حضرت کسی است که در فکر و عمل، زندگی حسینی را سرلوحه خود قرار دهد.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه افزود: مردم غزه و لبنان هم‌جبهه و هم‌سنگر ملت ایران در جبهه مقاومت هستند.

وی همچنین بر ضرورت حضور مسئولان در کنار مردم تاکید کرد و گفت: حضور مسئولان در میان مردم، به‌ویژه در تجمعات و برنامه‌های مردمی، می‌تواند به تقویت جبهه حق و افزایش همدلی اجتماعی کمک کند.

کد مطلب 6866254

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