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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۵

آیت الله رمضانی: معرفت و محبت به ولایت رمز تعالی انقلاب است

آیت الله رمضانی: معرفت و محبت به ولایت رمز تعالی انقلاب است

رشت- دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به درس بزرگ امامین انقلاب، گفت: معرفت و محبت به ولایت رمز بقا و تعالی انقلاب است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رضا رمضانی شامگاه شنبه در قرارگاه رسانه ای شهید نائینی در رشت، با تسلیت ایام سوگواری محرم و گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای انقلاب، به تبیین جایگاه مردم در نظام اسلامی پرداخت.

وی با اشاره به فرمایشات امام خمینی(ره) درباره باور به نقش آفرینی مردم، اظهار کرد: امام راحل، مردم را باور داشتند و امام شهید نیز در بهمن ماه ۱۴۰۴ تأکید کردند که مردم مبعوث خواهند شد و همین مردم کار را تمام خواهند کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه امروز رهبری انقلاب به دست توانمند حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای سپرده شده است، تصریح کرد: این مرحله سوم انقلاب اسلامی با زعامت رهبری معظم، در عرصه بین المللی و در پیروی از امامین انقلاب رقم خواهد خورد و انشاالله نظام اسلامی به عنوان نظامی مقتدر در جهان شناخته خواهد شد.

آیت الله رمضانی با اشاره به مقدمه سازی برای ظهور حضرت ولی عصر(عج)، اضافه کرد: باید معرفت و محبت خود را نسبت به ولایت فقیه افزایش دهیم تا از همه بحرانها عبور کنیم. درس بزرگ امامین انقلاب این بود که هر کشوری پشتیبان ولایت فقیه باشد، آسیب نخواهد دید.

وی در پایان با دعا برای توفیق همگان در مسیر ولایتمداری، افزود: خداوند به همه ما توفیق دهد که در این صحنه، آشنا و توانمند باشیم و بتوانیم وظایف خود را در قبال انقلاب و رهبری بهدرستی انجام دهیم.

کد مطلب 6866288

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