خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: با فرارسیدن خردادماه، عطر گل و گلاب در مزارع لرستان می‌پیچید، شرایط ویژه اقلیمی و آبی و خاکی، این استان را برای تولید گل محمدی مستعد کرده به‌طوری‌که هفت شهرستان لرستان ظرفیت تولید این گل را دارند.

پیچیدن عطر گل محمدی در گلستان‌های لرستان

برای «گل‌دهی» گل محمدی دمای بین ۲۰ تا ۲۱ درجه سانتی‌گراد نیاز بوده که این دما در فصل «گل‌دهی» و برداشت گل محمدی لرستان به‌خوبی تأمین می‌شود و همین عامل باعث می‌شود که گل محمدی در گلستان‌های سطح استان لرستان از نظر رنگ، اسانس، میزان مواد معطره و مؤثره از کیفیت بسیار خوب و بالایی برخوردار باشد.

مقاومت در برابر خشکی، اشتغال بالا، هزینه کم و بازدهی بالا و پرورش در اراضی کم‌بازده، گل محمدی را در لرستان اقتصادی کرده است، این گل نیاز کودی و آبی بسیار کمی دارد و هر هکتار می‌تواند زمینه اشتغال افراد زیادی در استان را فراهم کند.

برداشت سالانه ۴۲۰۰ تن گل محمدی در لرستان

محمدرضا بیرانوند مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان دراین‌رابطه با مهر، اظهار داشت: سالانه حدود چهارهزار و ۲۰۰ تن تولید گل محمدی در لرستان داریم.

وی عنوان کرد: تقریباً ۳.۱ درصد سطح باغات گل محمدی در استان لرستان قرار دارد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ۶.۱ تولید گل محمدی کشور مربوط به استان لرستان است، افزود: نزدیک به هزار هکتار از اراضی لرستان زیر کشت گل محمدی رفته است.

برداشت گل محمدی تا اواسط تیرماه در لرستان ادامه دارد

بیرانوند، گفت: برداشت این محصول خوش‌عطر در شهرستان‌هایی از جمله الیگودرز تا اواسط تیرماه ادامه دارد.

وی ادامه داد: میانگین تولید گل محمدی در لرستان، چهار تن در هر هکتار است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تأکید کرد: کشت این محصول در اولویت سازمان جهاد کشاورزی استان قرار دارد.

فعالیت ۵ واحد فراوری گل محمدی در لرستان

نامدار صیادی رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان دراین‌رابطه با مهر، اظهار داشت: کشت محصول گل محمدی در اولویت سازمان جهاد کشاورزی لرستان است.

وی با بیان اینکه پنج واحد فراوری گل محمدی در لرستان داریم، گفت: محصول گل محمدی، درآمدزایی خوبی برای کشاورزان لرستانی دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه از همه کشاورزان عزیزی که می‌خواهند در ارتباط با محصولات کم آب بر مثل گل محمدی فعالیت انجام دهند حمایت خواهیم کرد، ادامه داد: در این راستا تسهیلات بانکی موردنیاز به کشاورزان عزیز پرداخت می‌شود.

درآمد ۷۰۰ میلیونی گل محمدی برای کشاورزان لرستانی

صیادی با بیان اینکه برداشت گل محمدی در حال حاضر در استان لرستان آغاز شده است، گفت: هم اکنون کشاورزان لرستانی در گلستان‌های استان مشغول چیدن گل محمدی هستند.

وی گفت: بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، ایران ۷۰ درصد از گل محمدی جهان را تولید می‌کند، گفت: سالانه از ۳۰ هزار هکتار از گلستان‌های کشور، ۹۰ هزار تن گل برداشت می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تأکید کرد: گل محمدی محصولی کاربردی در صنایع دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی است.

صیادی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه به طور میانگین چهار تن گل محمدی در استان، ۷۰۰ میلیون تومان درآمد خالص ایجاد می‌کند، گفت: به‌صورت فصلی در هر هکتار ۱۵۰ فرصت شغلی و به‌صورت دائم برای دو نفر در هر هکتار گل محمدی اشتغال ایجاد می‌شود.