علی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مبنای سنجش، دادههای معتبر قاره اروپا است که نشان میدهد به طور میانگین به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت، یک دستگاه MRI وجود دارد.
وی با اشاره به جمعیت ۶۹ میلیونی کشور انگلستان، توضیح داد: اگر استاندارد اروپایی را برای این کشور اعمال کنیم، تعداد مورد انتظار دستگاهها مشخص میشود. بررسیهای میدانی و دادههای موجود حاکی از آن است که تعداد دستگاههای MRI نصب شده و فعال در شهر تهران، از تعداد تخمینی مبتنی بر این استاندارد برای کل کشور انگلستان بیشتر است. بنابراین وقتی صحبت از برتری سرانهای میشود، منظور مقایسه تراکم دسترسی در یک کلانشهر پیشرفته با میانگین کشوری یک کشور اروپایی است که در این شاخص، تهران وضعیت مطلوبتری را از نظر دسترسی شهروندان به این فناوری نشان میدهد.
مدیر کل تجهیزات و ملزومات پزشکی همچنین به اهمیت حیاتی نظام نگهداشت اشاره کرد و گفت: در دنیا حدود ۱۰ درصد بازار تجهیزات پزشکی به تعمیر و نگهداری تجهیزات سرمایهای اختصاص دارد. با در نظر گرفتن بازار حدود ۴۳۰ همتی تجهیزات پزشکی در کشور، حداقل ۱۰ درصد معادل ارزی این رقم باید از سوی شرکتها صرف تعمیر و نگهداری شود تا کیفیت عملکرد دستگاهها حفظ گردد.
وی خاطرنشان کرد: حجم سرمایهگذاری انجام شده در بخش تجهیزات پزشکی در سالهای اخیر بیسابقه بوده و روند کلی رشد دسترسی به خدمات تصویربرداری پیشرفته در کشور کاملاً محسوس و رو به افزایش است.
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