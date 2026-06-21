به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی رضویپور شامگاه شنبه در مراسم عزاداری هیئت خادمالرضا علیهالسلام قم که در ورزشگاه ۲هزار نفری شهید حیدریان قم برگزار شد، با تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت یاد شهدای اخیر، به تبیین ابعاد تاریخی نبرد حق و باطل پرداخت و اظهار کرد: یکی از مهمترین ابزارهایی که جبهه باطل همواره برای مقابله با حقیقت از آن بهره برده، مسئله تقطیع و تحریف واقعیتها است.
وی افزود: در بسیاری از مقاطع تاریخی و حتی در فضای رسانهای امروز، بخشی از یک حقیقت که به نفع جریانهای معارض است برجسته میشود و بخشهای دیگر که میتواند تصویر واقعی ماجرا را روشن کند، کنار گذاشته میشود تا مخاطب دچار اشتباه در تحلیل و قضاوت شود.
این سخنران مذهبی با بیان اینکه جنگ شناختی موضوعی متعلق به دوران معاصر نیست، ادامه داد: از نخستین سالهای ظهور اسلام تا امروز، جبهه باطل تلاش کرده است از طریق ایجاد شبهه، تحریف مفاهیم و جابهجایی حق و باطل، مردم را از مسیر حقیقت دور کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد جبهه حق در این میدان پیروز باشد، باید بر حقیقت توحید استقامت کند و این استقامت بدون تمسک به ولایت اهلبیت (ع) معنا نخواهد داشت.
رضویپور با اشاره به معارف رضوی اظهار کرد: امام رضا (ع) در تبیین حقیقت توحید، ولایت را شرط اساسی ورود به حصن الهی معرفی میکنند و همین جایگاه رفیع ولایت است که همواره مورد هجمه دشمنان قرار گرفته است.
«تقطیع حقیقت» ابزار همیشگی جریان نفاق بوده است
وی در ادامه با اشاره به برخی برداشتهای ناقص از آیات قرآن کریم گفت: یکی از روشهای رایج در طول تاریخ اسلام، جدا کردن بخشی از آیات و نادیده گرفتن ادامه آنها بوده است تا نتیجهای متفاوت از مقصود قرآن به جامعه القا شود.
سخنران هیئت خادمالرضا علیهالسلام قم افزود: گاهی به آیاتی استناد میشود که از رضایت خداوند نسبت به گروهی از مهاجران و انصار سخن میگوید، اما ادامه همان آیات و آیات پس از آن که به وجود جریان نفاق در میان برخی از اطرافیان پیامبر اشاره دارد، نادیده گرفته میشود.
وی تصریح کرد: قرآن کریم به صراحت از حضور منافقان در میان برخی اطرافیان پیامبر اکرم (ص) سخن گفته و این مسئله نشان میدهد صرف حضور در کنار پیامبر، مصونیت دائمی از انحراف ایجاد نمیکند.
رضویپور ادامه داد: یکی از مهمترین آسیبهایی که در تاریخ اسلام رخ داد، عدم شناخت صحیح مردم نسبت به جریان نفاق بود؛ جریانی که توانست با بهرهگیری از فریب و عملیات روانی، خسارتهای سنگینی به امت اسلامی وارد کند.
وی با اشاره به وقایع جنگ احد گفت: پیامبر اکرم (ص) در این نبرد دستور روشنی درباره حفظ مواضع حساس میدان صادر کرده بودند، اما دنیاطلبی و تأثیرپذیری برخی افراد از فضای روانی حاکم سبب شد این فرمان نادیده گرفته شود و زمینه برای حمله مجدد دشمن فراهم آید.
این پژوهشگر معارف دینی افزود: نتیجه این غفلت، شهادت جمعی از بزرگان اسلام و وارد شدن خسارتهای فراوان به جبهه مسلمانان بود، رخدادی که نشان داد بیتوجهی به فرمان ولایت چه پیامدهای سنگینی در پی خواهد داشت.
نفاق، بزرگترین تهدید درونی برای جامعه اسلامی است
وی با بیان اینکه خطر نفاق از دشمنی آشکار بیشتر است، اظهار کرد: دشمن آشکار قابل شناسایی است، اما منافق در پوشش دوست و همراه وارد میدان میشود و از درون به جامعه ضربه میزند.
رضویپور افزود: بسیاری از انحرافات تاریخی پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) ریشه در همین جریان نفاق داشت و اگر جامعه اسلامی در شناخت این جریان دچار اشتباه نمیشد، بسیاری از تلخترین حوادث تاریخ اسلام رقم نمیخورد.
وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر جنگ شناختی دشمن گفت: امروز نیز همان شیوهها با ابزارهای جدید دنبال میشود و رسانهها به یکی از مهمترین میدانهای نبرد تبدیل شدهاند.
سخنران مراسم خاطرنشان کرد: دشمنان تلاش میکنند با ایجاد تردید نسبت به باورهای دینی و انقلابی، اراده ملتها را تضعیف کنند و جامعه را نسبت به ارزشهای خود بیاعتماد سازند.
بررسی تاریخ یهود، بخشی از ریشههای تقابل با جبهه حق را آشکار میکند
وی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی تاریخی قوم یهود پرداخت و گفت: برای شناخت بخشی از تقابلهای تاریخی با جبهه حق، باید به پیشینه برخی جریانهای یهودی و نقش آنان در مواجهه با پیامبران الهی توجه کرد.
رضویپور اظهار کرد: بخشی از جریانهای یهودی از دیرباز خود را قومی برتر میپنداشتند و همین نگاه موجب شکلگیری رفتارهایی شد که در مقاطع مختلف تاریخ، آنان را در برابر پیامبران الهی قرار داد.
وی افزود: در منابع تاریخی و همچنین آیات قرآن کریم، موارد متعددی از پیمانشکنی، مقابله با پیامبران و تلاش برای حذف جریان حق از سوی برخی از این گروهها ذکر شده است.
این سخنران مذهبی ادامه داد: بر اساس شواهد تاریخی، گروههایی از یهود پیش از ظهور پیامبر اسلام (ص) در مناطق مختلف حجاز مستقر شده بودند و از نشانههای ظهور پیامبر آخرالزمان اطلاع داشتند.
وی تصریح کرد: هنگامی که دریافتند پیامبر موعود از میان آنان نخواهد بود، مسیر مخالفت و مقابله را در پیش گرفتند و در مقاطع مختلف برای جلوگیری از گسترش اسلام تلاش کردند.
قبایل یهودی مدینه بارها پیمان خود را نقض کردند
رضویپور با اشاره به وضعیت مدینه پس از هجرت پیامبر اکرم (ص) گفت: قبایل یهودی ساکن مدینه در آغاز با حکومت اسلامی پیمان بستند و متعهد شدند در کنار مسلمانان زندگی مسالمتآمیز داشته باشند.
وی افزود: با وجود این پیمانها، در مقاطع مختلف شاهد نقض تعهدات از سوی برخی از این قبایل بودیم و همین رفتارها زمینهساز درگیریهای بعدی شد.
سخنران مراسم اظهار کرد: در موارد متعددی تلاشهایی برای ایجاد ناامنی، تحریک دشمنان اسلام و حتی طراحی توطئه علیه شخص پیامبر اکرم (ص) صورت گرفت که در نهایت با هوشیاری پیامبر و مجاهدت مسلمانان ناکام ماند.
وی ادامه داد: تاریخ صدر اسلام نشان میدهد که جریانهای معارض هرگاه در میدان نظامی شکست میخوردند، به ابزارهایی همچون توطئه، نفوذ، فریب و ترور روی میآوردند.
پیروزی در احزاب مرهون ایستادگی امیرالمؤمنین(ع) بود
رضویپور در ادامه با اشاره به جنگ احزاب گفت: یکی از حساسترین مقاطع تاریخ اسلام زمانی بود که دشمنان اسلام با تشکیل ائتلافی گسترده، مدینه را در محاصره قرار دادند.
وی افزود: در آن شرایط، علاوه بر تهدید بیرونی، برخی عناصر داخلی نیز در تلاش بودند با تضعیف روحیه مسلمانان و انتقال اطلاعات به دشمن، شرایط را برای شکست جبهه اسلام فراهم کنند.
این پژوهشگر معارف دینی خاطرنشان کرد: در اوج این نبرد، عمرو بن عبدود به عنوان یکی از مشهورترین جنگجویان عرب وارد میدان شد و بسیاری از افراد از مقابله با او هراس داشتند.
وی گفت: در چنین شرایطی امیرالمؤمنین علی (ع) با شجاعت وارد میدان شدند و با شکست دادن این جنگجوی نامدار، سرنوشت جنگ را تغییر دادند.
رضویپور افزود: اهمیت این واقعه به اندازهای بود که در روایات اسلامی از ضربت امیرالمؤمنین (ع) در روز خندق به عنوان عملی برتر از عبادت جن و انس یاد شده است.
فتح خیبر نقطه عطف شکست جریان یهود در برابر اسلام بود
وی در ادامه به نبرد خیبر اشاره کرد و گفت: پس از ناکامی برخی فرماندهان در فتح دژهای خیبر، پیامبر اکرم (ص) وعده دادند که پرچم را به دست مردی خواهند سپرد که خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسول نیز او را دوست دارند.
سخنران هیئت خادمالرضا علیهالسلام قم افزود: در حالی که بسیاری انتظار داشتند این افتخار نصیب آنان شود، پیامبر اکرم (ص) پرچم را به امیرالمؤمنین علی (ع) سپردند.
وی اظهار کرد: امیرالمؤمنین (ع) با وجود بیماری و آسیب جسمی، فرماندهی عملیات را بر عهده گرفتند و با رشادت مثالزدنی، دژهای خیبر را فتح کردند.
رضویپور خاطرنشان کرد: رویارویی امیرالمؤمنین (ع) با مرحب خیبری از ماندگارترین صحنههای تاریخ اسلام است و نشان میدهد ایمان و ولایت چگونه میتواند بر قدرتهای ظاهری غلبه کند.
وی افزود: رجز مشهور امیرالمؤمنین (ع) در این نبرد و معرفی خویش با نام «حیدر» به نمادی از اقتدار جبهه ولایت در برابر جبهه کفر تبدیل شد.
امروز نیز نبرد اصلی بر سر هویت و اعتقادات است
وی با بیان اینکه تاریخ در حال تکرار شدن است، گفت: اگرچه ابزارها تغییر کردهاند اما ماهیت تقابلها همچنان همان است و دشمنان اسلام همچنان تلاش میکنند با استفاده از جنگ شناختی، باورهای دینی و هویت اسلامی ملتها را هدف قرار دهند.
رضویپور افزود: ملتهای مسلمان باید با درس گرفتن از تجربههای تاریخی، در برابر عملیات روانی و تبلیغاتی دشمن هوشیار باشند و اجازه ندهند حقیقت قربانی تحریف شود.
وی تأکید کرد: مقاومت، بصیرت، شناخت دشمن و تبعیت از ولایت، مهمترین عوامل عبور از فتنهها و پیروزی جبهه حق در طول تاریخ بوده است.
نوجوانان عاشورا الگوی ایثار و معرفت هستند
وی اظهار کرد: نوجوانان حاضر در کربلا نمونههای کمنظیری از معرفت، ولایتمداری و فداکاری بودند.
رضویپور افزود: نوجوانانی همچون حضرت قاسم بن الحسن (ع) و دیگر یاران کمسنوسال امام حسین (ع)، در اوج بصیرت و آگاهی راه دفاع از ولایت را برگزیدند و در این مسیر جان خود را فدا کردند.
وی ادامه داد: رجزهای این نوجوانان در میدان نبرد نشان میدهد که شناخت امام و ایمان به حق، سن و سال نمیشناسد و انسان را به قلههای ایثار میرساند.
سخنران هیئت خادمالرضا علیهالسلام قم با اشاره به رشادتهای حضرت قاسم (ع) در روز عاشورا گفت: این نوجوان بزرگوار با وجود سن کم، معرفتی عمیق نسبت به جایگاه امامت داشت و با شجاعتی مثالزدنی در رکاب سیدالشهدا (ع) جنگید.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نسل جوان امروز نیز میتواند با الگوگیری از نوجوانان عاشورا، در مسیر دفاع از ارزشهای دینی، آرمانهای الهی و فرهنگ ولایت گام بردارد و ادامهدهنده راه شهدای کربلا باشد.
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