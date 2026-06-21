به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آتیه سازان حافظ، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت و رئیس شورای عالی بیمه سلامت، مصوبهای را ابلاغ کرد که بر اساس آن، فعالیت شرکت بیمه تکمیلی آتیهسازان حافظ در حوزه بیمه سلامت در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه مورد تأیید قرار گرفته است و با استناد به ماده (۲) و بند (هـ) ماده (۱۱) اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران، تمامی امور، وظایف و فعالیتهای مرتبط با بیمه سلامت در سازمان بیمه سلامت ایران متمرکز بوده و شرکتهای بیمه تجاری و غیردولتی در این حوزه، تابع سیاستها و مصوبات شورای عالی بیمه سلامت هستند.
بنابر اعلام شورای عالی بیمه سلامت، شرکت آتیه سازان حافظ به عنوان قائم مقام سازمان بیمه سلامت ایران در بیمه تکمیلی درمان فعال است و بر اساس این مصوبه، فعالیت این شرکت در چارچوب مصوبات این شورا می باشد و برای این فعالیت، نیازی به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ندارد.
شرکت آتیهسازان حافظ با ربع قرن سابقه فعالیت، از شرکتهای باسابقه در حوزه بیمه درمان تکمیلی کشور به شمار میرود.
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