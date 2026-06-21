به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، اسفندیار اختیاری، معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، با اشاره به تجربههای اخیر در حوزه امنیت فناورانه کشور اظهار کرد: ماهیت درگیریهای معاصر بهطور فزایندهای از جنگهای کلاسیک به «جنگهای فناوری» تغییر یافته است؛ جنگی که در آن زیرساختهای علمی، مراکز تحقیقاتی و شبکههای دانشبنیان بهعنوان اهداف راهبردی مورد توجه قرار میگیرند.
وی با بیان اینکه زیرساختهای فناوری در کنار زیرساختهای اقتصادی در معرض تهدید قرار دارند، افزود: در رخدادهای اخیر، بخشی از مراکز علمی و فناوری کشور از جمله برخی دانشگاهها، مراکز نوآوری، شرکتهای دانشبنیان و زیرساختهای حوزه میکروالکترونیک و ارتباطات هدف آسیب قرار گرفتهاند. این امر نشان میدهد که دانش و فناوری به یکی از مؤلفههای اصلی قدرت ملی تبدیل شده است.
اختیاری، با اشاره به گستره این آسیبها در بخشهای مختلف تصریح کرد: در مجموع دهها شرکت دانشبنیان در حوزههای گوناگون از جمله الکترونیک، فناوریهای پیشرفته و خدمات مهندسی تحت تأثیر قرار گرفتهاند و بخشی از ظرفیت نیروی انسانی متخصص کشور نیز در این روند دچار آسیب شده است.
با این حال، به گفته وی، بخش قابل توجهی از این ظرفیتها با اقدامات حمایتی و بازسازی در حال بازیابی است.
معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی با تأکید بر اهمیت بازسازی هدفمند زیرساختها گفت: رویکرد اصلی، بازسازی مراکز علمی و فناوری با بهرهگیری از فناوریهای روز و ارتقای سطح زیرساختها نسبت به گذشته است تا پیام روشنی مبنی بر تداوم مسیر توسعه فناوری در کشور ارسال شود.
وی همچنین با اشاره به حوزههای راهبردی آیندهساز از جمله هوش مصنوعی و کوانتوم اظهار کرد: سرمایهگذاری در این حوزهها بهعنوان بخش مهمی از استراتژی ملی فناوری دنبال میشود، هرچند بازار این فناوریها هنوز در مراحل اولیه قرار دارد، اما در آینده نقش تعیینکنندهای در اقتصاد و اقتدار کشور خواهند داشت.
اختیاری در ادامه به عملکرد زیستبوم دانشبنیان در شرایط بحران اشاره کرد و افزود: تجربه سالهای اخیر نشان داده است که شرکتهای دانشبنیان در حوزههایی مانند سلامت، دارو، نانو و تجهیزات پیشرفته نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور ایفا کردهاند و تقویت این شرکتها باید در اولویت سیاستگذاری قرار گیرد.
وی با اشاره به برخی آمارهای عملکردی زیستبوم فناوری کشور گفت: دهها شرکت دانشبنیان در حوزههای مختلف با چالشهای ناشی از شرایط بحرانی مواجه شدهاند که در این میان بخشی از نیروی انسانی متخصص نیز تحت تأثیر قرار گرفته است؛ با این حال، برنامههای حمایتی برای احیای ظرفیت این شرکتها آغاز شده است.
معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی با تشریح برنامههای حمایتی افزود: این برنامهها در سه محور اصلی شامل احیای شرکتهای آسیبدیده، بازگرداندن ظرفیتهای اقتصادی و تثبیت و توسعه فعالیتهای فناورانه طراحی شده است.
وی همچنین پیشنهاد کرد: با تقویت سرمایه صندوقهای حمایتی و توسعه ابزارهای مالی، امکان بازسازی سریعتر شرکتهای دانشبنیان فراهم شود و تأکید کرد: نگاه به فناوری باید بهعنوان یک مؤلفه اقتدار ملی در سطح سیاستگذاری کلان تقویت شود.
در پایان این نشست، بر ضرورت تداوم حمایت از زیستبوم نوآوری، تقویت زیرساختهای فناوریهای راهبردی و افزایش تابآوری زیستبوم دانشبنیان کشور در برابر تهدیدات نوظهور تأکید شد.
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