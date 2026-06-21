ضرب الاجل وزیر ارتباطات برای ارائه برنامه عملیاتی موتور جستجوهای بومی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یکصد و سی و هشتمین جلسه شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات به ریاست سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.
در این جلسه، گزارش آخرین وضعیت اجرای برخی از پروژههای شبکه ملی اطلاعات و میزان پیشرفت آنها ارائه شد و اعضای شورا به بررسی روند اجرای برنامهها، چالشهای موجود و راهکارهای تسریع در تحقق اهداف تعیینشده پرداختند.
گزارشدهی مبتنی بر شاخصهای قابل سنجش
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این نشست با تأکید بر ضرورت ارائه گزارشهای دقیق، شفاف و مبتنی بر شاخصهای قابل سنجش، اظهار کرد: گزارش پیشرفت پروژهها باید تصویری روشن از وضعیت موجود، میزان تحقق اهداف و فاصله تا نقطه مطلوب ارائه دهد تا امکان تصمیمگیری مؤثر و ارزیابی دقیق عملکردها فراهم شود.
یکی از محورهای اصلی این جلسه، بررسی وضعیت جویشگرهای بومی و روند توسعه خدمات جستوجوی داخلی در بستر شبکه ملی اطلاعات بود. در این بخش، گزارشهایی از اقدامات انجامشده، ظرفیتهای موجود و موانع پیش روی توسعه این خدمات ارائه شد و اعضای شورا دیدگاهها و پیشنهادهای خود را در این زمینه مطرح کردند.
هاشمی با اشاره به اهمیت تقویت خدمات پایه کاربردی بومی در زیستبوم دیجیتال کشور، از مسئولان توسعه جویشگر «ذرهبین» خواست طرح اقتصادی و فنی خود را همراه با پیشنهادهای مشخص و اجرایی برای بررسی و تصمیمگیری در ستاد ساماندهی فضای مجازی ارائه کنند.
وی همچنین بر ضرورت تدوین تصویری جامع از وضعیت جویشگرهای بومی تأکید کرد و گفت: لازم است ظرف یک هفته آینده، گزارشی مکتوب از وضعیت موجود، خدمات ارائهشده، چالشهای پیشرو و راهکارهای توسعه جویشگر بومی تهیه و ارائه شود تا مبنای تصمیمگیریهای بعدی قرار گیرد.
در ابتدای این جلسه نیز دستور کار نشست از سوی مدیران و مسئولان مرتبط تشریح شد و گزارشی از روند اجرای برنامهها و اقدامات انجامشده ارائه شد.
همچنین حاضران در جلسه ضمن طرح دیدگاهها و پیشنهادهای خود، بر ضرورت همافزایی بیشتر میان دستگاههای مسئول برای توسعه خدمات پایه بومی و تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات تأکید کردند.
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