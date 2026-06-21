میرباقری: ۴۷ سال ایستادگی در برابر آمریکا سند ابرقدرتی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مهدی میرباقری شاهرودی نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری در مطلب مهمی که در فضای مجازی ایتای خود منتشر کرد، به حوادث روز واکنش نشان داد و نوشت: خطای محاسباتی مسئولان، یکی این میتواند باشد که آرمانهای بزرگِ ملت ایران را کوچک بفروشند و ارزانفروشی کنند و آرمانهای غربی را بهجای آن بنشانند.
در این متن آمده است: خطای دیگر در محاسبه این است که ما قدرت خودمان را کم بگیریم و ابرقدرتی خودمان را نبینیم و در توانایی دشمن مبالغه کنیم.
وی در این متن می نویسد: خطای در محاسبه مسئولین، چند چیز میتواند باشد: یکی اینکه آرمانهای بزرگِ ملت را کوچک بفروشند و ارزانفروشی کنند. ملتی که به سمت قلههای ظهور در حرکت است را خرج نیازهای روزمره کنند و برایشان رؤیافروشی کنند و آرمانهای غربی را به عنوان آرمانِ حقیقی این ملت بخواهند جا بزنند؛ این «خطای در محاسبه» است.
این ملت، رفاه و عدالت و امنیت میخواهد، عزت ملی هم میخواهد، قدرت اسلام در جهان را هم میخواهد؛ اصلاً مبعوث شده برای تغییر موازنۀ قدرت در جهان. بله، حتماً این ملت رفاه هم میخواهد، اما رفاهِ ذیلِ این طرحِ بزرگ. بنابراین، این «خطای در محاسبه» است که فکر کنند مردم تابآوریشان تمام میشود و فقط نان و آب میخواهند. این ملت مبعوث به کارهای بزرگ است و تابآوریاش را هم دارد.
میرباقری شاهرودی ادامه می دهد: خطای دیگر در محاسبه این است که ما قدرت خودمان را کم بگیریم. واقعاً ما امروز در پرتو عنایات خدای متعال و لطف امام زمان(عج)، یک ابرقدرت بزرگ هستیم. امام میفرمودند اسلام، اسلامِ ناب، پرچمِ ابرقدرتها را فرومیاندازد؛ قدرتِ اسلام، ابرقدرتهای شرق و غرب را به خاک مذلت مینشاند.
وی می افزاید: ما در موازنهها نباید از قدرت اسلام غفلت کنیم؛ نباید از قدرت ملتی که پرچم اسلام را به دست گرفته غفلت کنیم. الان پرچم ایران و اسلام یکی شده؛ هم پرچم اسلام است و هم پرچم ایران. نباید ملت را در حد یک «ایرانشهر» یا حتی یک جامعۀ مدرن و توسعهیافتۀ غربی خلاصه کنیم. اهداف این ملت بلندتر، ایمانش بیش از اینها و مقدوراتی که خدای متعال برای این مردم خلق کرده و در آینده نیز خلق خواهد کرد، بسیار فراتر از اینهاست. این «خطای در محاسبه» است که ما خودمان را کوچک ببینیم و آنها را بزرگ تصور کنیم.
نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری ادامه می دهد: مطلبی که سخنگوی وزارت خارجه فرمودند، درست است؛ ما ابرقدرتیم و این چیزی است که ۴۰ سال است محقق شده، حالا بعضی آثارش دارد ظاهر میشود. شاهدش را هم مکرر عرض کردهام؛ اگر ما قدرت برتر جهان نبودیم، دلیلی نداشت آمریکایی که با یک محاصرۀ اقتصادی کشورها را زیر و رو میکند، ۴۷ سال مقابل ما بایستد و ما سربلند باشیم؛ آن هم در حالی که دائماً رو به پیروزی هستیم؛ پیروزی بعد از پیروزی. البته فتوحاتِ بزرگ، هزینههای بزرگ هم دارد. عبور از فرهنگِ شرق و غرب، شهدایی در قامتِ امامِ شهیدمان میخواهد؛ این نفسِ زکیه باید جانِ خودش را پای این طرح بگذارد تا یک بعثتِ بزرگ اتفاق بیفتد.
میرباقری شاهرودی میافزاید: بنابراین، مسیر، مسیرِ فتح و پیروزی است و اصلاً به لحاظِ بزرگیِ مسئله، نباید مضطرب و نگران باشیم؛ البته باید کاملاً هوشیارانه عمل کنیم، فریب دشمنان را نخوریم، دچار خطای در محاسبه نسبتبه توانایی خودمان، اهدافمان و تابآوریِ ملتمان نشویم و همچنین نسبتبه دشمن هم دچار خطا نشویم؛ نه دشمن آنقدر توانایی دارد، و نه آرمانهایش دیگر در عالم جاذبهای دارد.
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