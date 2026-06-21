به گزارش خبرگزاری مهر، همایش طلایهداران تبلیغ با حضور آیت الله منصور مظاهری، استاد حوزه و دانشگاه و آیت الله محمد عبادی زاده، نماینده ولیفقیه هرمزگان، حجتالاسلام والمسلمین غلامعلی کاظمی مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان، مهدی نوبانی، شهردار بندرعباس و جمعی از مبلغان خواهر و برادر در سالن اجتماعات شهرداری بندرعباس برگزار شد.
آیت الله مظاهری در این همایش با اشاره به جایگاه والای تبلیغ دینی، احیای دلها و ایجاد تحول در مردم را نعمتی بزرگ و الهی دانست و اظهار کرد: این توفیق نصیب هر کسی نمیشود و مبلغان باید قدر این فرصت ارزشمند را بدانند.
وی با بیان اینکه علم زمانی ارزشمند است که منشأ اثر و تحول باشد، افزود: افراد بسیاری از درجات علمی بالایی برخوردارند، اما اگر علم آنان در جامعه اثرگذار نباشد، ثمره لازم را نخواهد داشت. در مقابل، علمی که با عمل همراه شود و بتواند در زندگی مردم تحول ایجاد کند، ماندگار و اثرگذار خواهد بود.
آیتالله مظاهری با اشاره به نقش امام خمینی(ره) در ایجاد تحول در جهان اسلام، تصریح کرد: امام راحل(ره) نمونه بارز علم همراه با عمل بودند؛ شخصیتی که با علم، عمل و بیان خود تحولی بزرگ در ایران اسلامی و فراتر از مرزهای کشور ایجاد کرد. امروز نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامهدهنده همین مسیر نورانی هستند.
این استاد حوزه علمیه با استناد به آیه شریفه «إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا»، ایمان و عمل صالح را دو رکن اساسی موفقیت در عرصه تبلیغ دانست و اظهار کرد: نتیجه ایمان و عمل صالح، ایجاد محبت و مقبولیت در دلهای مردم است و مبلغ دینی باید این دو ویژگی را در وجود خود تقویت کند.
وی با یادآوری خاطرات دوران دفاع مقدس، عشق و علاقه رزمندگان نوجوان به آرمانهای انقلاب اسلامی را جلوهای از ایمان عمیق دانست و افزود: همین ایمان و اعتقاد بود که جوانان را با شوق و اشتیاق راهی جبههها میکرد و آنان را برای فداکاری در راه خدا آماده میساخت.
آیتالله مظاهری در ادامه با اشاره به روایت «الکمال کل الکمال التفقه فی الدین، والصبر علی النائبة، وتقدیر المعیشة»، سه رکن اساسی کمال را تفقه در دین، صبر در برابر سختیها و تدبیر در زندگی عنوان کرد و گفت: مبلغان دینی باید در شناخت معارف الهی سرآمد باشند و بتوانند پاسخگوی نیازهای فکری و اعتقادی جامعه باشند.
آیتالله مظاهری صبر در برابر مشکلات را از مهمترین عوامل موفقیت در مسیر تبلیغ دانست و خاطرنشان کرد: انسان در سختیها ساخته میشود و استقامت در برابر مشکلات، زمینه رشد و تعالی را فراهم میکند.
وی با اشاره به ویژگیهای علمی و اخلاقی رهبر معظم انقلاب اسلامی، ایشان را نمونهای برجسته از تفقه، صبر و مدیریت دانست و بر ضرورت الگوگیری مبلغان از این ویژگیها برای ایفای رسالت تبلیغی تأکید کرد.
مبلغان پرچمداران اقامه عزای حسینی و جهاد امیدآفرینی در جامعه هستند
آیتالله محمد عبادیزاده، نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس، در همایش «طلایهداران تبلیغ» ویژه مبلغان خواهر و برادر بندرعباس، با اشاره به جایگاه «اقامه» در فرهنگ قرآنی، اظهار کرد: میان انجام یک عمل بهصورت فردی و اقامه آن در سطح جامعه تفاوت بسیاری وجود دارد. همانگونه که اقامه نماز فراتر از نماز خواندن فردی است، فعالیت مبلغان در ماه محرم نیز تنها به حضور در مجالس عزاداری محدود نمیشود، بلکه آنان نقش اساسی در اقامه و گسترش فرهنگ عاشورا در جامعه دارند.
وی با بیان اینکه امام حسین(ع) خود نماد اقامه ارزشهای الهی در جامعه بود، افزود: آن حضرت در وصیتنامه و سیره عملی خویش بر اقامه امر به معروف و نهی از منکر، اصلاح جامعه و تربیت انسانها تأکید کردهاند و مبلغان دینی نیز باید این مسیر را ادامه دهند.
امام جمعه بندرعباس با قدردانی از تلاشهای مبلغان، هیئات مذهبی و فعالان فرهنگی در ایام محرم، تصریح کرد: نقش مبلغان صرفاً اجرای برنامههای مذهبی نیست، بلکه آنان وظیفه روشنگری، بصیرتافزایی و تبیین مسائل جامعه را بر عهده دارند.
آیتالله عبادیزاده با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره جهاد تبیین، خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب مسیرها و اولویتهای اصلی را ترسیم میکنند و مبلغان و فعالان فرهنگی بهعنوان بازوان تبیینی نظام، وظیفه دارند این معارف و رهنمودها را برای مردم تبیین و تشریح کنند.
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