مبلغان دینی از بیان مطالب سست پرهیز کنند/ ماهیت نظام ناشناخته است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمد یزدی قبل از ظهر پنجشنبه در گردهمایی مبلغان دینی اعزامی به ماه مبارک رمضان که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با اشاره به آیهای که مومنان را به تفقه در دین دعوت میکند، اظهار کرد: بر اساس آیه شریفه، تفقه در دین وظیفه است و این آیه ما را مکلف میکند که اول دین را به درستی بشناسیم.
وی ادامه داد: تفقه در دین کاری است که در حوزه علمیه انجام میشود. دین عبارت است از یک مجموعه باورها، اعتقادات، عقاید، اعمال و رفتار و وظایف و رابطه بین باورها و افعال. بنابراین باورها و رفتارها به تنهایی دین نیستند بلکه رفتارهای برآمده از اعتقادات، دین محسوب میشود.
رئیس جامعه مدرسین با بیان اینکه هستی و جهان وجود در سایه تدبیر و حکمت ذات باری تعالی وجود آمده و خداوند از این ایجاد و خلقت، هدف دارد، افزود: نسل آدمی هم عضوی از این مجموعه خلقت هستند و خداوند با آفریدن انسان، هدفی دارد.
آیتالله یزدی در بخش دیگری از سخنان خود، همراهی دین و سیاست را یک اصل اساسی دانست و با طرح این سئوال که آیا در دین، مسائل سیاسی باید مطرح شود یا نشود؟ اظهار کرد: در حوزههای علمیه قبل از پیروزی انقلاب آنقدر تبلیغ کرده بودند که باورمان شده بود که ما نباید کاری به کار حکومت داشته باشیم.
ماهیت نظام هنوز شناخته نشده
استاد درس خارج حوزه گفت: در این مملکت، انقلابی رخ داده و حکومت طاغوتی ساقط شده و حکومت جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام راحل و حمایت عامه طلاب و مردم تشکیل شده است. این نظام را چقدر در حوزه میشناسیم و در کتابهای فقهی ما بحثهایی در مورد نظام حکومتی وجود دارد؟ تفقه در دین در این مسئله چقدر انجام شده است؟ نسل جوان طلبه ما به این مسائل توجه دارند اما هنوز ماهیت نظام آن طور که میبایست شناخته نشده است.
وی با اشاره به فرارسیدن سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) تصریح کرد: هدف از برگزاری مراسم سالگرد و دعوت از مهمانان خارجی برای شرکت در این مراسم، شناساندن نظام حاکم جمهوری اسلامی است که این نظام غیر از جمهوریهای دنیا است.
آیتالله یزدی گفت: جمهوریهای کشورهای دیگر اختیاراتی به رئیس جمهور میدهند که اگر رئیس جمهور خلاف شرع کند، هیچ کسی جرأت نمیکند به او چیزی بگوید اما در جمهوری اسلامی ایران بالاترین شخص که رهبر است تا مسئولان پایین دست، محکوم مقررات اسلامی هستند. این طور نیست ولی امر یا فقیهی که مسئولیت رهبری را به عهده گرفته هر چه دلش میخواهد عمل کند.
وی با بیان اینکه در تاریخ هیچ روزی مثل امروز اسلام در سراسر دنیا مورد توجه نبوده است، اظهار کرد: باید خدا را شکر کرد که مسئله اعزام مبلغ در حوزه علمیه تشکیلات مجزایی دارد و تا حدودی برنامه و ضوابط دارد.
آیتالله یزدی با تاکید بر اینکه وضع اعزام مبلغ در گذشته بسیار نامنظم بود، تصریح کرد: البته بزرگانی در شهرهای مختلف بودند، طلبهها را دلجویی و راهنمایی میکردند.
توصیه به مبلغان
رئیس جامعه مدرسین تبلیغ چهره به چهره را از موثرترین نوع تبلیغ دین دانست و در توصیهای به مبلغان دینی گفت: مطالب غیرمستند را نمیشود بر روی منبر مطرح کرد، بنابراین مطلبی که میخواهیم برای مردم بگوییم باید دلیل قرآنی، روایی، عقلی یا حکمتی داشته باشد.
وی تأکید کرد: امروز در روستاها جوانهایی هستند که درسخوانده و تحصیلکرده هستند و وقتی مطلب سست و غیرمستند گفته شود، تصور میکنند بقیه مطالب هم همین گونه است.
آیتالله یزدی افزود: قصه گفتن و حکایتگویی بخشی از موعظه است ولی تا وقتی که داستانهای زندگی پیامبران و ائمه اطهار(ع) و علمای برجسته وجود دارد، قصه رستم و افراسیاب را نباید گفت.
وی ادامه داد: من به یک فرد روحانی گفتم خجالت نمیکشید در جمهوری اسلامی صحبت از داریوش میکنید. از ما توقع است که از زندگانی ائمه اطهار(ع) و پیامبران سخن بگوییم.
این استاد حوزه با تأکید بر اینکه در تبلیغ جای بحثهای علمی عمیق برای مردم عادی نیست و این بحثها باید در حوزه مطرح شود، تصریح کرد: با مردم باید با زبان خودشان و با روی گشاده صحبت شود. زبان علمی متعلق به حوزه علمیه است. زبان مردمی یعنی به صورت روان صحبت کنید.
توقع نداشته باشید
آیتالله یزدی با انتقاد از طلاب جوان که در نوشتههای خود از واژههای سنگین استفاده میکنند، تأکید کرد: واژه پردازی و عبارت سنگین کردن هنر نیست. هنر این است که مطلب را تا جایی که امکان دارد سادهتر و به زبان مردم برای آنها بیان شود.
وی از مبلغان دینی خواست که برای رضا خدا و بدون توقع برای نشر دین فعالیت کنند و اظهار کرد: وقتی که مهمان یک روستا یا شهر شدهاید توقع از مردم نداشته باشید. توقع وزنه شما را پایین میآورد.
رئیس جامعه مدرسین با اشاره به اینکه نظام ما نظام ولایت فقیه است، اظهار کرد: کشور ما کشور امام زمان(عج) است و نایب ایشان در حال انجام مأموریت هستند.
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