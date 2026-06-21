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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

پاکمهر: تأخیر در ساخت بیمارستان مادر و کودک بجنورد جبران‌ناپذیر است

پاکمهر: تأخیر در ساخت بیمارستان مادر و کودک بجنورد جبران‌ناپذیر است

بجنورد- رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی گفت: با گذشت نزدیک به یک سال از کلنگ‌زنی بیمارستان مادر و کودک بجنورد، این پروژه هنوز وارد فاز اجرایی نشده و حتی پیمانکار آن نیز تعیین نشده است.

سید محمد پاکمهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ضرری که تأخیر در ساخت بیمارستان مادر و کودک بجنورد به این شهر و استان وارد کرد قابل‌جبران نیست.

رییس مجمع نمایندگان خراسان شمالی گفت: این بیمارستان مانند بیمارستان پورسینا آشخانه یا نزدیک به پایان می بود و یا باید اکنون با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد در حال پیشرفت می‌بود اما شروع هم نشده است.

نماینده مردم بجنورد،مانه، سملقان ، گرمه ، جاجرم ، رازو جرگلان در مجلس شورای اسلامی افزود: این بیمارستان با بیمارستان پورسینا و بیمارستان رازوجرگلان هم‌زمان ماده ۲۳ را اخذ کردند اما متأسفانه اکنون وضعیت خوبی ندارد.

وی تصریح کرد: امروز نزدیک به یکسان از کلنگ‌زنی بیمارستان مادرو کودک توسط وزیر بهداشت می‌گذرد اما متأسفانه مسئولان بیمارستان اقدام درخوری انجام نداده‌اند.

پاک‌مهر افزود: این پروژه هنوز وضعیت مناقصه آن مشخص نیست و پیمانکاری هم انتخاب نشده است پس انتظار خاصی هم از آن نداریم.

کد مطلب 6866504

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