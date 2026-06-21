سید محمد پاکمهر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ضرری که تأخیر در ساخت بیمارستان مادر و کودک بجنورد به این شهر و استان وارد کرد قابلجبران نیست.
رییس مجمع نمایندگان خراسان شمالی گفت: این بیمارستان مانند بیمارستان پورسینا آشخانه یا نزدیک به پایان می بود و یا باید اکنون با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد در حال پیشرفت میبود اما شروع هم نشده است.
نماینده مردم بجنورد،مانه، سملقان ، گرمه ، جاجرم ، رازو جرگلان در مجلس شورای اسلامی افزود: این بیمارستان با بیمارستان پورسینا و بیمارستان رازوجرگلان همزمان ماده ۲۳ را اخذ کردند اما متأسفانه اکنون وضعیت خوبی ندارد.
وی تصریح کرد: امروز نزدیک به یکسان از کلنگزنی بیمارستان مادرو کودک توسط وزیر بهداشت میگذرد اما متأسفانه مسئولان بیمارستان اقدام درخوری انجام ندادهاند.
پاکمهر افزود: این پروژه هنوز وضعیت مناقصه آن مشخص نیست و پیمانکاری هم انتخاب نشده است پس انتظار خاصی هم از آن نداریم.
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