به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد پاکمهر صبح دوشنبه در شورای اداری شهرستان رازوجرگلان که در سالن جلسات فرمانداری راز و جرگلان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت در توزیع اعتبارات و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، گفت: مردم خراسان شمالی با وجود همه مشکلات، همواره پشتیبان نظام جمهوری اسلامی بوده‌اند و شایسته برخورداری از زیرساخت‌های مناسب در حوزه‌های راه، سلامت و آموزش هستند.

وی با اشاره به حمایت‌های مردم از نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: ملت ایران در مقاطع مختلف با حضور و حمایت‌های جانانه خود، اقتدار و عزت کشور را به نمایش گذاشته‌اند و امروز نیز این همراهی سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام محسوب می‌شود.

پاک‌مهر با انتقاد از روند تخصیص اعتبارات عمرانی، افزود: پروژه‌هایی که بیش از ۶۰، ۷۰ و حتی ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند باید در اولویت تکمیل قرار گیرند و منابع محدود به سمت طرح‌هایی هدایت شود که در کوتاه‌ترین زمان به بهره‌برداری می‌رسند.

نماینده مردم بجنورد، گرمه، جاجرم، مانه، سملقان و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت راه‌های استان گفت: پس از گذشت نزدیک به پنج دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، همچنان برخی شهرستان‌های استان از راه استاندارد و حمل‌ونقل عمومی مناسب محروم هستند، در حالی که در برخی مناطق اجرای مسیرهای مکمل در دستور کار قرار گرفته است. تحقق عدالت ایجاب می‌کند ابتدا نیازهای اساسی و زیرساخت‌های ضروری مردم تأمین شود.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی همچنین با انتقاد از نحوه توزیع اعتبارات ملی تصریح کرد: اعتبارات ماده ۲۳ باید بر اساس شاخص‌هایی همچون جمعیت، میزان محرومیت و نیازهای واقعی استان‌ها توزیع شود تا عدالت در تخصیص منابع ملی محقق شود.

وی با اشاره به روند اجرای پروژه بیمارستان شهرستان آشخانه اظهار داشت: عملیات اجرایی این بیمارستان در سفر رئیس‌جمهور کلید خورد، اما با گذشت چندین سال همچنان به بهره‌برداری نرسیده است. هدف ما این است که با تأمین منابع مالی، این پروژه تا پایان سال جاری به اتمام برسد و دانشگاه علوم پزشکی نیز آمادگی خود را برای تکمیل پروژه در صورت تأمین اعتبار اعلام کرده است.

پاک‌مهر با بیان اینکه اعتبار فعلی پروژه پاسخگوی هزینه‌های امروز نیست، افزود: در حالی که اعتبار مصوب این طرح حدود ۲۴۰ میلیارد تومان است، افزایش هزینه‌ها و تورم موجب شده برای تکمیل بیمارستان به منابع بیشتری نیاز باشد.

وی استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله ماده ۵۶ را یکی از راهکارهای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی عنوان کرد و گفت: هم‌اکنون پیگیری‌هایی برای جذب حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل ماده ۵۶ برای پروژه فاضلاب شهری و همچنین ۱۵۰ میلیارد تومان برای برخی پروژه‌های راهسازی در حال انجام است و این ظرفیت می‌تواند برای تکمیل بیمارستان نیز مورد استفاده قرار گیرد.

نماینده مردم بجنورد، گرمه، جاجرم، مانه، سملقان و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، توسعه زیرساخت‌های راه، سلامت و خدمات عمومی و توزیع عادلانه اعتبارات ملی از مهم‌ترین مطالبات مردم خراسان شمالی است و این مطالبات تا حصول نتیجه از سوی نمایندگان استان پیگیری خواهد شد.