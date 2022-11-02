محسن نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در شش ماهه اول سال جاری صندوق پژوهش و فناوری شش میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های مختلف دانش بنیان پرداخت کرده یا در شرف پرداخت است، تاکید کرد: این تسهیلات در راستای حمایت از این نوع شرکت‌ها پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه صندوق‌های پژوهش و فناوری می‌توانند تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار دهند، افزود: این صندوق‌ها با تمام شرکت‌های دانش بنیان استان مانند دیگر نقاط کشور، در ارتباط هستند و تسهیلات پرداختی در شش ماهه دوم سال نیز ادامه خواهد داشت.

پیگیری تسهیلات شرکت‌های فناور

رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان با بیان اینکه تسهیلات تبصره ۱۶ نیز از طرف صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌های دانش بنیان تعلق خواهد گرفت، تاکید کرد: صندوق پژوهش و فناوری استان برای تسهیلات ویژه شرکت‌های فناور نیز پیگیری‌هایی را صورت داده که امیدواریم بتوانیم برای این شرکت‌ها نیز تسهیلات خوبی را در نظر بگیریم.

نظری با بیان اینکه تسهیلات تبصره ماده ۱۶ برای شرکت‌های فناور نیازمند ابلاغیه از وزارتخانه است، گفت: در کنار این منابع تسهیلاتی، وام‌های تبصره ۱۸ قانون بودجه اشتغال و تولید و همچنین تسهیلات سفر ریاست جمهور نیز به شرکت‌های دانش بنیان تعلق خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه این تسهیلات از طریق سازمان صنعت معدن و تجارت استان سمنان در حال پیگیری است، افزود: تسهیلات به مرور به شرکت‌های متقاضی داده می‌شود تا بتوانیم در مجموع شاهد حمایت‌های خوبی از دانش‌بنیان‌ها باشیم.