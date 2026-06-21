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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶

تلاطم در فراساحل استان بوشهر تا پایان امروز تداوم دارد

تلاطم در فراساحل استان بوشهر تا پایان امروز تداوم دارد

بوشهر -کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: وزش باد نسبتاً شدید موجب تلاطم فراساحل شمالی استان تا اواخر وقت امروز شده و از روز دوشنبه تا پنجشنبه وضعیت جوی و دریایی آرام تر خواهد بود.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی با وزش باد نسبتا شدید طی ساعاتی تا اواخر وقت امروز فراساحل شمالی متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین از روز دوشنبه تا روز پنجشنبه وضعیت جوی و دریایی نسبتا آرامی برای استان مورد انتظار است و در این مدت غبار محلی، گاهی وزش باد و طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه افزایش رطوبت و شرجی پدیده‌های غالب خواهد بود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالبا صاف همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، در برخی نقاط احتمال مه رقیق صبحگاهی پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی تا شمال غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتردرساعت و تا اواخر شب در فراساحل ۱۲ تا ۳۸ کیلومتردرساعت خواهد بود.

وی گفت: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر و تا بامداد فردا در فراساحل ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر پیش بینی می شود.

کد مطلب 6866594

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