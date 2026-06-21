تلاطم در فراساحل استان بوشهر تا پایان امروز تداوم دارد

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی با وزش باد نسبتا شدید طی ساعاتی تا اواخر وقت امروز فراساحل شمالی متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین از روز دوشنبه تا روز پنجشنبه وضعیت جوی و دریایی نسبتا آرامی برای استان مورد انتظار است و در این مدت غبار محلی، گاهی وزش باد و طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه افزایش رطوبت و شرجی پدیده‌های غالب خواهد بود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالبا صاف همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، در برخی نقاط احتمال مه رقیق صبحگاهی پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی تا شمال غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتردرساعت و تا اواخر شب در فراساحل ۱۲ تا ۳۸ کیلومتردرساعت خواهد بود.

وی گفت: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر و تا بامداد فردا در فراساحل ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر پیش بینی می شود.