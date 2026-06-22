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۱ تیر ۱۴۰۵، ۷:۰۰

کاهش دما و تداوم وزش باد تا سه‌شنبه؛ هشدار زرد دریایی صادر شد

کاهش دما و تداوم وزش باد تا سه‌شنبه؛ هشدار زرد دریایی صادر شد

گرگان- کارشناس هواشناسی گلستان از کاهش ۴ تا ۵ درجه‌ای دمای هوا، تداوم وزش باد تا روز سه‌شنبه و فعالیت سامانه ناپایدار از فردا بعدازظهر در استان خبر داد.

سمیه ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته یکشنبه جوی نسبتاً پایدار بر استان حاکم بود و دمای هوا در مقایسه با روز شنبه حدود چهار تا پنج درجه سانتی‌گراد کاهش یافت.

وی افزود: وزش باد که از روز گذشته یکشنبه در استان آغاز شده، بر اساس الگوهای پیش‌یابی تا روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت و به همین دلیل هشدار سطح زرد دریایی صادر شده است.

ملاحی با اشاره به وضعیت دریا گفت: تا روز سه‌شنبه، دریا مواج و متلاطم خواهد بود و شرایط برای انجام فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.

کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: از بعدازظهر امروز دوشنبه نیز سامانه ناپایداری وارد استان می‌شود که پیامد آن افزایش ابر و وقوع بارش‌های پراکنده در برخی مناطق خواهد بود.

وی اظهار کرد: بارش‌ها بیشتر در نواحی کوهپایه‌ای و کوهستانی پیش‌بینی می‌شود و همزمان روند تدریجی کاهش دما نیز طی چند روز آینده در سطح استان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6867353

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