مرگ پس از یک دورهمی؛اتهام «تسبیب در قتل» برای عطار بهارستانی ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرگ یک جوان بر اثر مسمومیت ناشی از مصرف متانول، پای یک فروشنده عطاری را به دادگاه کیفری بهارستان کشاند؛ پرونده‌ای که اکنون با اتهام «قتل از باب تسبیب» در حال رسیدگی است.

جواد یدایی، قاضی شعبه ۱۰۳ کیفری دو شهرستان بهارستان، در گفتگوئی اظهار داشت: رسیدگی به این پرونده پس از شکایت خانواده جوان جان‌باخته آغاز شد.

به گفته او، تحقیقات اولیه نشان داد، متوفی پیش از مرگ به همراه یکی از دوستانش الکل صنعتی مصرف کرده بود.

بر اساس اظهارات این مقام قضایی، دوست متوفی در جریان تحقیقات اعلام کرده که الکل مورد استفاده را از یک عطاری در منطقه تهیه کرده‌اند. در ادامه، صاحب این واحد صنفی شناسایی و بازداشت شد.

یدایی گفت: بررسی‌ها حاکی از آن است که شماری از جوانان به دلیل قیمت پایین‌تر متانول، این ماده را از عطاری خریداری و مصرف می‌کردند.

به گفته او، جوان جان‌باخته نیز در یک دورهمی به همراه دوست خود این ماده را مصرف کرده و یک روز بعد بر اثر مسمومیت شدید جان خود را از دست داده است.

قاضی پرونده افزود: گزارش پزشکی قانونی، علت قطعی مرگ را «مسمومیت حاد ناشی از مصرف متانول» اعلام کرده و این گزارش به عنوان یکی از مستندات اصلی در روند رسیدگی مورد استناد قرار گرفته است.

او در پایان با هشدار نسبت به فروش مواد سمی و غیرمجاز تأکید کرد: افرادی که با عرضه چنین موادی سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازند، در صورت بروز آسیب یا فوت مصرف‌کنندگان، ممکن است با اتهامات سنگین کیفری روبه‌رو شوند و دستگاه قضایی در این زمینه برخورد قاطع خواهد داشت.