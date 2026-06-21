پزشکیان: وحدت و انسجام ملی، دشمن را به استیصال کشانده است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری کشورمان، در آیین گرامیداشت سالروز شهادت شهید چمران و روز بسیج اساتید، با اشاره به شرایط گذشته و حال کشور اظهار داشت: زمانی که دانشجو بودیم، امکاناتی نداشتیم، اما امروز پول، علم و پشتوانه داریم و ادعاهایی که در گذشته مطرح میکردیم، اکنون باید در میدان عمل محقق شود.
وی افزود: جنگ تمامعیار امروز بهمراتب سختتر از جنگی است که پیشتر در مقابل آن ایستادیم و برای عبور از این شرایط، باید مشکلات معیشتی مردم را حل کنیم و واقعیتها را بهدرستی برای آنان تبیین کنیم تا قابل لمس و پذیرش باشد.
رئیسجمهور تأکید کرد: ساختن ایرانی پیشرفته در همه زمینهها تنها با شعار ممکن نیست و اگر میخواهیم پیشگام و راهنما باشیم، باید از خودمان و از رفتار و عملکردمان آغاز کنیم.
پزشکیان با اشاره به ضرورت تلاش مضاعف در عرصههای مختلف گفت: امروز نیازمند جهاد در حوزههای کار، عمران، دانشگاه و میدان عمل برای رفع مشکلات کشور هستیم. همچنین این وحدت و انسجام ملی است که دشمن را به استیصال کشانده و آنان را پای میز مذاکره آورده است.
قدرت اصلی کشور وحدت مردم است
وی خاطرنشان کرد: در دوران جنگ، این مردم و بسیج بودند که اداره امور را بر عهده داشتند، نه دولت و امروز نیز مهمترین قدرت کشور، وحدت مردم است. اگر این انسجام از بین برود، هیچ سخنی به نتیجه نخواهد رسید.
رئیسجمهور با بیان نگرانیهای خود تصریح کرد: آنچه موجب نگرانی من است، ناتوانی در خدمترسانی صحیح به مردم است؛ چرا که در این صورت، نارضایتی شکل میگیرد و ممکن است مردم به خیابانها بیایند و اعتراض کنند. بهعنوان مسئول کشور، نباید اجازه داد مردم بهدلیل کمبودها و نواقص به نقطه نارضایتی برسند و دشمن از این وضعیت سوءاستفاده کند.
وظیفه ما حل مشکلات مردم است
پزشکیان ادامه داد: وظیفه ما این است که مشکلات مردم را حل کنیم، چرا که مردم اکنون با مشکلات مواجه هستند و در چنین شرایطی، بسیج به میدان خدمت میآید.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت اجتماعی افزود: سختترین کار در مدیریت کشور این است که اجازه ندهیم سرپرست خانوادهای آسیب ببیند، بیماری بدون پناه بماند یا جوانی نسبت به آینده خود ناامید شود. اینها چالشهایی است که امروز در داخل کشور با آن مواجه هستیم.
رئیسجمهور تأکید کرد: در تمامی حوزهها از جمله اشتغال، اقتصاد، کشاورزی، صنعت، فرهنگ و تجارت نیازمند جهاد و تلاش هستیم و باید مسیر را برای رشد و ارتقای همه افراد جامعه باز کنیم. اگر بتوانیم همه ظرفیتها و پتانسیلهای جامعه را آزاد کنیم، قدرت کشور افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به جایگاه ایران در عرصه بینالمللی گفت: اگر امروز جهان در برابر عظمت ایران دچار ابهام شده، بهدلیل حضور، همراهی یا حداقل عدم تقابل با ما و همچنین وحدت و انسجام داخلی است که آنان را به گفتگو وادار کرده است.
اگر انسجام از دست برود، هیچ اقدامی به نتیجه نخواهد رسید
پزشکیان مجدداً بر اهمیت وحدت ملی تأکید کرد و گفت: اگر این انسجام از دست برود، هیچ اقدامی به نتیجه نخواهد رسید و مهمترین سرمایه ما، وحدت مردم است.
وی با یادآوری نقش مردم در دوران دفاع مقدس اظهار داشت: در آن زمان، حتی برای امداد و خدمات پزشکی نیز نیروهای مردمی و دانشگاهی به میدان میآمدند و بدون هیچ چشمداشتی فعالیت میکردند؛ این روحیه بسیجی بود که موجب موفقیت شد.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد: هنر انقلابی بودن نیست، بلکه هنر، انقلابی ماندن است؛ اینکه انسان بتواند تا پایان مسیر بر همان ارزشها باقی بماند.
باید مساجد به محور حکمرانی محلی و رسیدگی به مشکلات مردم تبدیل شوند
وی با اشاره به نقش مساجد در حکمرانی محلی گفت: در گذشته، مسجد محور ارائه خدمات در محله بود و امروز نیز تلاش میکنیم این جایگاه را احیا کنیم تا مساجد به محور حکمرانی محلی و رسیدگی به مشکلات مردم تبدیل شوند.
پزشکیان در ادامه سخنان خود با اشاره به ظرفیت گسترده مساجد در کشور اظهار داشت: در حال حاضر نزدیک به ۸۰ هزار مسجد در کشور وجود دارد و میتوان با فعالسازی این ظرفیت، شرایطی ایجاد کرد که هیچ فردی در محلات با مشکل و گرفتاری رها نشود.
وی افزود: باور و اعتقاد ما بر این است که باید دست نیازمندان را گرفت و در میدان عمل به یاری مردم رفت؛ چرا که جامعه زمانی همراهی میکند که ببیند مسئولان در صحنه حضور دارند، خدمتگزارند، گرهگشا هستند و به فریاد مردم میرسند.
رئیسجمهور با انتقاد از ادبیات دستوری در مدیریت گفت: با دستور دادن و انتظار اطاعت، نمیتوان مشکلات را حل کرد؛ این نوع نگاه، موجب تضعیف دین و فاصله گرفتن مردم میشود. اگر نتوانیم مشکلات مردم را حل کنیم، حتی با بیان بهترین سخنان و نقل احادیث نیز مورد پذیرش قرار نخواهیم گرفت.
وی تأکید کرد: زبان خدمت، زبانی جهانی است و همه آن را میفهمند؛ وقتی دست یک مظلوم گرفته میشود، فارغ از زبان و فرهنگ، این اقدام قابل درک است. در مقابل، صرفاً سخن گفتن بدون عمل، تأثیری در جامعه نخواهد داشت.
شهید چمران محصول میدان عمل بود
پزشکیان با اشاره به نقش دانشگاهها در تربیت نیروهای کارآمد گفت: شهید چمران محصول میدان عمل بود و این نشان میدهد که حل مسائل کشور نیازمند حضور در میدان و اقدام عملی است، نه صرفاً تئوریپردازی. عالمان و نخبگان باید یافتههای خود را در عرصه اجرا بهکار گیرند.
وی ادامه داد: در حوزههایی مانند اشتغال، فرهنگ و آموزش باید بهترین الگوها را ارائه دهیم و مدارسی بسازیم که علاوه بر آموزش، مهارت، باور و نگاه به آینده را در دانشآموزان تقویت کند تا بتوانند برای توسعه کشور نقشآفرینی کنند.
رئیسجمهور تصریح کرد: هدف، صرفاً ساخت ساختمان نیست، بلکه باید محیطی ایجاد کنیم که نسل آینده در آن برای پیشرفت کشور تربیت شود و بهجای آرزوی مهاجرت، به ساختن ایران بیندیشد.
پزشکیان با انتقاد از برخی نگاههای مادیگرایانه افزود: در دوران دفاع مقدس، افراد بدون چشمداشت مالی در میدان حاضر میشدند، اما امروز برای هر فعالیتی انتظار دریافت هزینه وجود دارد؛ این نگاه باید اصلاح شود و با ایثار و ازخودگذشتگی، مسیر پیشرفت هموار گردد.
وی تأکید کرد: تغییر این وضعیت امکانپذیر است، به شرط آنکه اراده لازم وجود داشته باشد و این تغییر باید از خود ما آغاز شود.
رئیسجمهور با اشاره به آمادگی بخشهای مختلف کشور گفت: اساتید، فعالان حوزه صنعت، اقتصاد، تجارت و آموزش میتوانند با حضور در میدان، به حل مشکلات کمک کنند و هماهنگی لازم برای این حرکت وجود دارد.
پزشکیان همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار داشت: واقعیت این است که طی سالهای اخیر با تورمهای بالا، در حدود ۵۰ درصد، مواجه بودهایم و این مسئله فشار زیادی بر مردم وارد کرده است.
با وحدت و انسجام میتوانیم از مشکلات عبور کنیم
وی افزود: در عین حال، ملت ایران در بزنگاهها نشان دادهاند که با وحدت و انسجام میتوانند از مشکلات عبور کنند؛ همانگونه که در تصمیمگیریهای کلان، همه نهادها از جمله ارتش، سپاه و دستگاههای امنیتی با یکدیگر هماهنگ عمل کردند.
رئیسجمهور تأکید کرد: امروز نیز باید از شعار فاصله گرفت و به عمل روی آورد؛ همانگونه که رزمندگان در میدان عمل کردند و با همفکری به تصمیمات مشترک رسیدند.
پزشکیان خاطرنشان کرد: دولت بهصورت شبانهروزی در حال فعالیت است و مسئولان بدون توجه به مسائل مادی، با هدف سربلندی ایران تلاش میکنند.
وی در ادامه با تأکید مجدد بر نقش مساجد گفت: اعتقاد دارم مسجد باید به پایگاه اصلی مردم و پناهگاه آنان تبدیل شود و میتوان با مشارکت جوانان، این مراکز را به کانون حل مسائل اجتماعی تبدیل کرد.
رئیسجمهور در پایان با دعوت به همافزایی و همکاری جمعی اظهار داشت: برای نجات کشور باید با باور و اعتقاد، دست به دست هم دهیم و با گفتگو و همفکری در قالب شوراها و مجموعههایی مانند بسیج، راهکارهای عملی برای حل مشکلات ارائه کنیم.
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