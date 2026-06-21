رهنما: ۲۹ هزار تن انواع آبزیان استان بوشهر به ۱۴ کشور صادر شد

محمد حسن رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان بوشهر بزرگترین تولیدکننده میگوی پرورشی کشور است و همچنین در این استان بنادر و صیدگاههای متعدد، صید انواع ماهیان دریایی صورت می گیرد.

وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون نظارت بهداشتی-قرنطینه ای دامپزشکی بر صادرات ۲۹ هزار و ۲۶ تن انواع آبزیان شامل ۲۱ هزار تن میگوی پرورشی (تازه و منجمد)، ۷ هزار و ۹۴۷ تن ماهی منجمد، حدود ۶ تن ماهی تازه و ۳۴ هزار کیلوگرم خرچنگ بوده است.

مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر اضافه کرد: آبزیان تولید شده در استان پس از فرآوری، نظارت و آزمایشات لازم به ۱۴ کشور شامل کشورهای ارمنستان، بحرین، چین، گرجستان، قزاقستان، کویت، لبنان، عمان، لهستان، قطر، ترکیه، روسیه، امارات متحده عربی و مالزی صادر شده است.