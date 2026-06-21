اصفهان در وضعیت هشدار زرد هواشناسی؛ وزش باد شدید و گردوخاک در راه است

به گزارش خبرنگار مهر،اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد شماره ۲۴، نسبت به نفوذ سامانه ناپایدار جوی و بروز پدیده وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با گردوخاک در بسیاری از نقاط استان از روز دوشنبه اول تیرماه تا روز چهارشنبه سوم تیرماه ۱۴۰۵ هشدار داد.

فعالیت این سامانه که ناشی از افزایش گرادیان فشاری در منطقه است، مناطق مختلفی از جمله شمال و شرق استان و همچنین مرکز اصفهان شامل شهرهای آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، برخوار (دولت‌آباد)، زواره، کاشان، کوهپایه، شاهین‌شهر و میمه، نایین، نجف‌آباد، نطنز، ورزنه و کلان‌شهر اصفهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، این وضعیت جوی منجر به کاهش دید افقی، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا خواهد شد که می‌تواند اختلالاتی در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه در محورهای کویری و برون‌شهری ایجاد کند.

با توجه به احتمال وقوع مخاطراتی از قبیل سقوط اشیاء از ارتفاعات، وارد شدن خسارت به سازه‌های موقت، داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی و همچنین شکستن شاخه‌های درختان فرسوده، از شهروندان درخواست شده است تا با اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی، از پارک کردن خودروها در مجاورت درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره خودداری کنند. همچنین با توجه به احتمال آسیب به محصولات کشاورزی و خطرات ناشی از گردوخاک برای گروه‌های حساس، رعایت نکات ایمنی در فعالیت‌های عمرانی و استفاده از ماسک در مناطق کویری و بیابانی الزامی است و رانندگان به‌ویژه دارندگان خودروهای سبک، باید در ترددهای جاده‌ای به دلیل احتمال بادهای جانبی شدید، احتیاط‌های لازم را مدنظر قرار دهند.