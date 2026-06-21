به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش ایستگاههای هواشناسی گلستان در روز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، آققلا با بیشینه دمای ۳۹ درجه سانتیگراد گرمترین شهرستان استان ثبت شد و پس از آن مراوهتپه، مینودشت، گنبدکاووس و اینچهبرون با دمای ۳۶ درجه قرار گرفتند.
در مقابل، گرگان با کمینه دمای ۲۰ درجه سانتیگراد خنکترین شهرستان استان بود و ایستگاه پارک ملی گلستان (تنگراه) نیز کمینه دمای ۱۷ درجه سانتیگراد را ثبت کرد.
بر اساس این گزارش، بیشینه دمای گرگان ۳۴ درجه، انبارالوم و کلاله ۳۵ درجه، علیآباد و کارکنده ۳۲ درجه و بندرگز، بندرترکمن، کردکوی و هاشمآباد ۳۳ درجه سانتیگراد ثبت شده است.
این آمار نشان میدهد اختلاف دمای نقاط مختلف گلستان در شبانهروز گذشته قابل توجه بوده و از ۱۷ درجه در پارک ملی گلستان تا ۳۹ درجه در آققلا متغیر بوده است.
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