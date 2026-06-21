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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۶

آق‌قلا با ۳۹ درجه گرم‌ترین نقطه گلستان شد؛گرگان خنک‌ترین شهرستان استان

آق‌قلا با ۳۹ درجه گرم‌ترین نقطه گلستان شد؛گرگان خنک‌ترین شهرستان استان

گرگان-بر اساس گزارش ایستگاه‌های هواشناسی گلستان، آق‌قلا با ۳۹ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین شهرستان و گرگان با کمینه دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین شهرستان استان در شبانه‌روز گذشته بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش ایستگاه‌های هواشناسی گلستان در روز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، آق‌قلا با بیشینه دمای ۳۹ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین شهرستان استان ثبت شد و پس از آن مراوه‌تپه، مینودشت، گنبدکاووس و اینچه‌برون با دمای ۳۶ درجه قرار گرفتند.

در مقابل، گرگان با کمینه دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین شهرستان استان بود و ایستگاه پارک ملی گلستان (تنگراه) نیز کمینه دمای ۱۷ درجه سانتی‌گراد را ثبت کرد.

بر اساس این گزارش، بیشینه دمای گرگان ۳۴ درجه، انبارالوم و کلاله ۳۵ درجه، علی‌آباد و کارکنده ۳۲ درجه و بندرگز، بندرترکمن، کردکوی و هاشم‌آباد ۳۳ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است.

این آمار نشان می‌دهد اختلاف دمای نقاط مختلف گلستان در شبانه‌روز گذشته قابل توجه بوده و از ۱۷ درجه در پارک ملی گلستان تا ۳۹ درجه در آق‌قلا متغیر بوده است.

کد مطلب 6867123

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